Väkivaltainen Ahmed käy vankilan henkilökunnan kimppuun ulosteilla – saa jäädä Ruotsiin hovioikeuden päätöksellä

Erittäin väkivaltainen eritrealainen mies saa jäädä Ruotsiin. Näin päätti Länsi-Ruotsin hovioikeus, joka kumosi häntä koskevan karkotuspäätöksen. Mies on tuomittu vankilaan peräti kuusi kertaa, ja hänellä on tapana hyökätä vankila- ja vankeinhoitolaitoksen henkilökunnan kimppuun virtsalla ja ulosteilla.

Joulukuussa 2018 Etiopian pakolaisleirillä elävälle 20-vuotiaalle eritrealaiselle Ahmed Ibrahim Ahmedille myönnettiin Ruotsista turvapaikka niin sanottuna ”kiintiöpakolaisena”.

Ahmed väittää, että hän on kääntynyt islamista kristinuskoon ja tarvitsee siksi suojelua kostonhimoisia muslimeja vastaan. 20-vuotias pakolainen asettui asumaan Värmlandissa sijaitsevaan yhteisöön.

Lähisukulaisen pahoinpitely

Elokuussa 2019 Ahmed Ibrahim Ahmedista tehtiin poliisille rikosilmoitus lähisukulaisen pahoinpitelystä. Tappelun taustalla kerrotaan olevan uskonto, islam vastaan kristinusko, jossa Ahmed turvautui väkivaltaan uskonsa vuoksi: helluntaiseurakunta, jossa hän yleensä käy.

Tiistai-iltapäivänä maaliskuussa 2020 poliisi ja ambulanssi kutsuttiin Munkforsiin Värmlannissa. Nainen oli nähnyt kahden tummaihoisen miehen tappelevan keskenään.

Ahmed Ibrahim Ahmed pahoinpiteli henkilön, joka oli tehnyt hänestä ilmoituksen poliisille edellisenä vuonna, kostoksi poliisiraportista. Saman vuoden kesäkuussa hän kävi saman miehen luona ja pahoinpiteli häntä kolmannen kerran.

Toistuvien väkivaltaisuuksien jälkeen Ahmed tuomittiin lopulta kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankilaan pahoinpitelystä. Hän pääsee ehdonalaiseen vapauteen marraskuussa 2021.

Ulosteiden heittäminen vankilassa

Mutta Ahmed Ibrahim Ahmedin todelliset ongelmat alkoivat, kun hän oli vankilassa. Hän on äärimmäisen aggressiivinen vankila- ja vankeinhoitolaitoksen henkilökuntaa kohtaan, ja hänet siirrettiin lopulta Kumlan korkeimman turvallisuusluokan vankilaan.

Hänellä on myös tapana ulostaa tarpeensa kuppiin ja heittää sen sisältö sitten henkilökunnan päälle.

”Hän on aiemmin ollut väkivaltainen henkilökuntaa kohtaan ja heittänyt virtsaa ja ulostetta henkilökunnan päälle. Aina kun hänet on viety ulos huoneesta, hän on ollut väkivaltainen meitä kohtaan”, kertoo Kumlan työntekijä Ahmed Ibrahim Ahmedista.

Eritrealaista miestä pidetään niin ongelmallisena, että hän ei voi olla samassa huoneessa ehdonalaisvalvojien kanssa, kun nämä vierailevat hänen luonaan vankilassa. Hänen hyökkäyksensä henkilökuntaa vastaan johtavat siihen, että Ahmed Ibrahim Ahmed tuomitaan yhä useammasta rikoksesta.

Lisää vankeustuomioita

Huhtikuussa 2022 hänet tuomittiin kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta, virkamieheen kohdistuvasta väkivallasta, virkamiehiin kohdistuvan väkivallan yrityksestä ja väkivaltaisesta vastustamisesta.

Kesäkuussa 2023 hänet tuomittiin kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen neljästä virkamiehiin kohdistuneen väkivallan yrityksestä.

Helmikuussa 2024 hänet tuomittiin yhdeksi vuodeksi vankeuteen veitsilain vastaisista rikoksista, virkamieheen kohdistuvasta väkivallasta ja törkeän virkamieheen kohdistuvan väkivallan yrityksestä.

Helmikuussa 2025 hänet tuomittiin neljäksi kuukaudeksi vankeuteen kahdesta törkeästä pahoinpitelystä, väkivaltaisesta vastustamisesta ja virkamiehiin kohdistuvan väkivallan yrityksestä.

Tämän vuoden maaliskuussa eri vankiloissa, joissa Ahmed Ibrahim Ahmedia on pidetty vangittuna, on hänet kirjattu yhteensä 196 eri rikokseen. Näihin kuuluvat virkamiehiin kohdistuva väkivalta tai uhkailu, sopimaton käytös, ilkivalta ja vankitovereihin kohdistuva väkivalta tai uhkailu. Läheskään kaikkia rikoksia ei ole asetettu syytteeseen.

Veitsihyökkäys naapureita vastaan

Viime vuoden joulukuussa Ahmed Ibrahim Ahmed pääsi ehdonalaiseen vapauteen viidennestä vankilatuomiostaan vuodesta 2020 lähtien. Mutta vain muutama kuukausi kului ennen seuraavaa välikohtausta: Tämän vuoden maaliskuussa pari naapuria tervehti häntä, kun he näkivät hänet asuntonsa ulkopuolella Munkforsin rappukäytävässä.

Kun naapurit palasivat kotiin, heitä vastaan tuli porraskäytävässä veitsellä uhkaava Ahmed, joka uhkasi tappaa heidät. Hän ei pidä tervehtimisestä. Kun poliisi kutsuttiin paikalle, eritrealainen mies hyökkäsi poliisien kimppuun isolla kivellä. He reagoivat siihen iskemällä hänet vasten poliisiautoa ja pidättämällä hänet.

Eritrealainen kiintiöpakolainen joutuu jälleen kerran syytteeseen ja tuomitaan vankilaan. Tällä kertaa törkeästä laittomasta uhkauksesta, virkamiehen pahoinpitelystä, virkamieheen kohdistuvan väkivallan yrityksestä, virkamieheen kohdistuvasta uhkauksesta, virkamieheen kohdistuvasta väkivallasta ja väkivaltaisesta vastustamisesta. Tuomio on vuosi ja kahdeksan kuukautta vankeutta.

Lisäksi Värmlannin käräjäoikeus päättää karkottaa Ahmed Ibrahim Ahmedin elinkaudeksi kotimaahansa Eritreaan, vaikka hän tuli Ruotsiin ”pakolaisena”. Tuomioistuin, johon kuuluu valtuutettu, maltillinen kokoomuslainen, sosiaalidemokraatti ja ruotsidemokraatti, on koskettavan yksimielinen.

”Kun otetaan huomioon Ahmed Ahmedin vakavat väkivaltarikokset, joihin hän on myös syyllistynyt, eikä vähiten poliiseja ja vankilavirkailijoita kohtaan, sekä tässä tuomiossa että aiemmissa tuomioissa, ja kun otetaan huomioon, että hänet on tuomittu myös törkeästä pahoinpitelystä oikeudenkäynnissä, käräjäoikeus katsoo, että hänen sallimisensa jäädä Ruotsiin aiheuttaisi vakavan vaaran yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle”, he kirjoittavat tuomiossaan.

Hovioikeus: Saa jäädä Ruotsiin

Mutta nyt Länsi-Ruotsin hovioikeus pysäyttää Ahmed Ibrahim Ahmedin elinkautisen karkotuksen, vaikka vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeustuomio pidetään voimassa.

Syynä on se, että 27-vuotias eritrealainen on pakolainen ja että hänen on siksi syyllistyttävä ”erityisen vakavaan rikokseen”, jotta karkottamista voidaan harkita.

Vankila- ja ehdonalaisvalvontapalvelun henkilökunnan heittelemistä virtsalla ja ulosteilla, poliisien kimppuun hyökkäämistä kivellä tai naapureidensa uhkaamista puukolla ei yksinkertaisesti pidetä ”erityisen vakavana”, kuten hovioikeuden perusteluissa sanotaan.

”Ahmed Ahmed on siis pakolainen, joka tarvitsee turvapaikkaa Ruotsissa”, tuomioistuin kirjoittaa tuomiossaan ja toteaa: ”Ahmed Ahmedin pakolaisasema muodostaa näin ollen esteen karkottamiselle”. Käräjäoikeuden tuomiota on siksi muutettava siten, että karkotuspäätös kumotaan.”

Ahmed Ibrahim Ahmed saa siis jäädä Ruotsiin. Hänet kuitenkin määrätään maksamaan vahingonkorvauksia naapureille ja vankeinhoitolaitoksen virkamiehille, joiden kimppuun hän hyökkäsi.

