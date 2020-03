Väläyksiä Kreikan puolustustaistelusta laittomia siirtolaisia vastaan

Lähes viikon kestäneet taistelut Kreikan ja Turkin rajalla ovat hieman laantuneet. Kreikan viranomaisten sodasta Turkin viranomaisten avustamia laittomia siirtolaisia vastaan ja näiden läpipääsy-yrityksistä Euroopan unioniin on jäänyt runsaasti videotallenteita.

Turkin puolelta lauantaina otettua videokuvaa. Siirtolaiset liikkuvat kohti Kreikan rajalla olevaa raja-aitaa.

Lauantai oli painajainen Kastaniesissa Evrosilla. Laittomat siirtolaiset toimivat yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa yrittäen jatkuvasti läpipääsyä rajasta Kreikan puolelle.

Last night was a nightmare at the Kastanies Evros. The illegal immigrants in cooperation with the Turkish authorities tried repeatedly to cross through the fence. #IStandWithGreece #greece_under_attack #GreeceDefendsEurope pic.twitter.com/eYX0Nug7iT — Ακροκεντρώος (@akrokentrwos) March 8, 2020

Lauantai-ilta Kastaniesissa. Turkin viranomaiset kaasuttavat Kreikan rajajoukkoja. Samaan aikaan laittomat siirtolaiset huutavat ”Allahu akbar”.

Camera shots from today’s evening at Kastanies.

Turkish policemen fragrantly throw chemicals towards Greek territory while illegal immigrants cry “allahu akbar”#GreeceUnderAttack #Evros #IStandWithGreece #GreeceDefendsEurope pic.twitter.com/onyJykPg70 — Ακροκεντρώος (@akrokentrwos) March 7, 2020

Laittomat siirtolaiset yrittävät repiä Kreikan raja-aitaa hajalle Turkin viranomaisilta saamillaan vaijerilla ja koukulla.

Illegal immigrants trying to bring down the fence and invade greece using steel wire and hook which were given by the Turkish police. #IStandWithGreece #greece_under_attack #GreeceDefendsEurope#Evros pic.twitter.com/apVQMr2Khl — Ακροκεντρώος (@akrokentrwos) March 8, 2020

Laittomat siirtolaiset ja Turkin poliisi yhteistyössä yrittämässä läpimurtoa.

Migrants + Turkish police attacking Greek border. Where is the international outrage?pic.twitter.com/ppxoAnl7Q8 — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) March 8, 2020

Unkarin pääministeri Viktor Orbán sanoi helmikuussa uhkaavasta siirtolaisvyörystä, että ”tämä on sotilasikäisten miesten organisoima invaasio.”

Hungary’s Viktor Orbán combats Leftist ’Migration’ Lies: ”This is a Well-Organized INVASION….by ‘organized Military-Age Men” ”NGOs…human-smuggling groups, are behind this…women/children are used for the purposes of the media propaganda” FULL VID: https://t.co/aZQaOYAUuo pic.twitter.com/SXzYPEH7lS — Amy Mek (@AmyMek) March 7, 2020