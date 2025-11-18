Valheellista suomi.fi-sivustoa hyödyntänyt ulkomaalainen mies on vangittu törkeästä maksuvälinepetoksesta epäiltynä

Länsi-Uudenmaan poliisi on selvittänyt pääasiassa pääkaupunkiseudulle keskittynyttä törkeiden maksuvälinepetosten rikosvyyhtiä, jossa kansalaiset eri puolelta Suomea ovat erehtyneet tunnistautumaan pankkitunnuksillaan väärennetyille suomi.fi-sivustoa muistuttaville sivuille. Kun asianomistajat ovat kirjautuneet sivustoille tekstiviestillä saamiensa linkkien kautta, tilit on kaapattu.
Rikossarjassa yksittäiset asianomistajat ovat menettäneet kymmeniä tuhansia euroja.
− Asianomistajien tiedoilla on hankittu eri kodinkone- ja elektroniikkayrityksistä pääasiassa arvokasta elektroniikkaa, kuten matkapuhelimia, joita on toimitettu ainakin Italiaan ja Espanjaan. Rikoksilla hankittu omaisuus on kateissa. Rikossarjan kokonaisvahingon arvioidaan olevan satoja tuhansia euroja, kertoo rikoskomisario Janne Saari.
Poliisi on syksyn 2025 aikana selvittänyt noin 30-vuotiaan ulkomaalaisen miehen liittymistä rikossarjaan. Tutkinnassa selvisi, että mies saapui marraskuun alussa Suomeen. Hänet otettiin kiinni Helsingissä sijaitsevasta asunnosta.
− Miehen hallusta löytyi noin 40 000 euron arvosta epäillyllä törkeällä maksuvälinepetoksella hankittua omaisuutta. Kyseisessä rikoksessa vuonna 1949 syntynyt asianomistaja oli saanut huijausviestin, johon oli liittynyt valheellinen täky kirjautua väärennetylle suomi.fi-linkille, Saari sanoo.
Miehen hallusta takavarikoitu omaisuus kattaa suuren määrän arvokkaita matkapuhelimia, joita on petollisella tavalla hankittu asianomistajan tiedoilla pääkaupunkiseudulla sijaitsevista elektroniikkaa myyvistä vähittäismyyntiliikkeistä. Poliisin arvio on, että kyseinen omaisuus oltaisiin toimitettu Suomesta pois lähipäivinä.
Takavarikkoon liittyvän rikoksen sekä rikoskokonaisuuden tutkinta on kesken. Kiinniotettu mies on tällä hetkellä tutkintavankeudessa. Selvityksen kohteena on esimerkiksi rikoskumppaneiden kartoittaminen niin Suomessa kuin myös ulkomailla.