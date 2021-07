Valko-Venäjän diktaattori Lukašenka päästää siirtolaiset läpi Länteen: ”Näin kohdellaan saksalaisia, Saksassa työntekijöitä tarvitaan!”

Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukašenka on uhannut Eurooppaa ja etenkin Saksaa valtavalla siirtolaisvirralla, joka on alunperin lähtöisin muun muassa Afganistanista, Syyriasta ja Irakista.

– Emme pysäytä ketään, sanoi Lukašenka tiistaina Minskissä hallituksen kokouksessa.

Lukašenka sanoi, että ihmiset matkustavat sota-alueilta ”lämpimään ja mukavaan Eurooppaan”, ja Saksassa tarvitaan työntekijöitä. Samalla Lukašenka ilmoitti ettei enää salli tavaroiden kuljettamista Valko-Venäjän kautta Venäjälle ja Kiinaan.

– Näin kohdellaan saksalaisia. Viekööt tavarat Venäjälle ja Kiinaan Suomen kautta. Tai ajakoon Ukrainan kautta – siellä on hyviä teitä.

EU on ottanut käyttöön lukuisia pakotteita valkovenäläisten toisinajattelijoiden tukahduttamisen vuoksi ja vastauksena viime vuoden presidentinvaaleihin, joiden uskottiin olleen epärehelliset.

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen pakotteet asettavat Valko-Venäjän kovan paineen alaiseksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on toistuvasti vakuuttanut Lukašenkalle tukeaan. Valko-Venäjä on ollut taloudellisesti riippuvainen Venäjästä pitkään ja on miljardien veloissa veloissa Venäjälle.

Etulinjassa Liettua

Liettuasta on tullut uusi laittoman siirtolaisuuden ”itäinen etulinja”. Valko-Venäjältä Liettuaan saapuvien laittomien siirtolaisten määrä nousi kahdeksankertaiseksi tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Tähän mennessä vuonna 2021 on kirjattu noin 600 tapausta ja pelkästään kesäkuussa 412 tapausta. Vuonna 2020 tapauksia oli 74 ja vuonna 2019 vain 37.

Suurin osa siirtolaisista on lähtöisin Irakista, mutta yhä enemmän myös Syyriasta, Gambiasta, Guineasta ja Intiasta.

Heidät tuotiin Liettuaan suuntautuville lennoille Bagdadista ja Istanbulista, mikä viittaa vahvasti Valko-Venäjän orkestroimaan kampanjaan.

