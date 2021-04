Valkoinen professori haastoi collegen oikeuteen syrjinnästä – mustilla professoreilla kovemmat palkat

Yhdysvaltalainen professori on haastanut työnantajansa oikeuteen rotusyrjinnän vuoksi saatuaan tietää, että kaksi mustaa kollegaa ansaitsevat noin 50 prosenttia enemmän kuin hän, vaikka heidän ansionsa ovat vaatimattomammat.

William Lavell nosti oikeusjutun Camden County Collegea vastaan New Jerseyssä. 66-vuotias kemian professori väitti, että saatuaan palkkatiedot julkisuuslain nojalla, hän havaitsi ”jyrkät rodulliset erot” oman palkkansa ja kahden mustan tekniikan professorin palkkojen välillä.

Haasteen mukaan Lavell kärsi palkkaerojen seurauksena ”vakavasta henkisestä kärsimyksestä, hämmennyksestä, nöyryytyksestä ja itsetunnon menetyksestä”. Hän teki aluksi rodullista syrjintää koskevan valituksen Camden County Collegen virkamiehille, mutta hänen ehdotuksensa palkan yhdenmukaistamisesta hylättiin.

Lavellin palkka vuonna 2020 oli 91 923 dollaria, kun taas kaksi mustaa professoria ansaitsivat 137 157 dollaria ja 142 600 dollaria. Kolmella professorilla on samanlainen pätevyys ja toimikausi, mutta Lavellilla on kolme ammatillista tutkintoa, kun taas mustilla professoreilla on vähemmän.

Camden County College palkkasi Lavellin vuonna 1995. Opiskelijat ovat antaneet hänelle lähes parhaan luokituksen sivustolla ratemyprofessors.com. Kaikki häntä arvioineet 42 opiskelijaa sanovat valitsevansa hänen kurssinsa uudelleen. Useat opiskelijat kutsuvat häntä ”parhaaksi professoriksi, joka minulla on koskaan ollut”.

Lähteet Unicourt, Ratemyprofessors.