Valkoinen talo kiistää, että Israelin tukeminen olisi ehtona katastrofiavun saamiselle

Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön (DHS) tilivuodelle 2025 huhtikuun 18. päivä julkaisemat kriteerit, joissa liittovaltion katastrofiavun saanti sidotaan muiden poliittisten agendojen ohella Israelin tukemiseen, ovat saaneet osakseen laajaa arvostelua.

Trumpin hallinto on hiljattaisilla toimillaan pyrkinyt kamppailemaan vuonna 2023 voimistunutta Boycott, Divestment, and Sanctions -liikettä vastaan. Liikkeen tarkoitus on ollut Israselin kanssa liiketoimintaa vähentämällä asettaa valtiolle paineita saattaa Gazan sota päätökseen.

Katastrofiavun ehdoilla hallinto pyrkii edistämään myös muita tavoitteitaan kuten ’monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus’ -toimien vastustamista (DEI) sekä laittoman maahanmuuton karsimista.

Sisäisen turvallisuuden viraston (DHS) hallinnoima Yhdysvaltain hätätilavirasto (FEMA) julkaisi perjantaina 1.8. lausunnon DHS:n sivustolla, jossa se muistutti, että avustusten hakijoiden tulee täyttää niille asetetut ehdot. Lausunto on sittemmin poistettu sen nostattaman vastareaktion johdosta.

FEMA viittasi lausunnossaan otsikolla ’FY 2025 DHS STANDARD TERMS AND CONDITIONS’ tämän vuoden huhtikuussa julkaistuun asiakirjaan, jossa asetettiin jyrkkiä ehtoja lähes kahden miljardin dollarin katastrofiavun jakamiselle. Kohuttujen ehtojen kohdassa ’XVII. Anti Discrimination (1) (d)’ määritellään ”syrjivä kielletty boikotti” sellaiseksi, jossa boikotoidaan suoraan Israelilaisia yrityksiä tai yrityksiä, jotka tekevät Israelin kanssa kauppaa.

Valkoinen talo ja DHS kommentoivat asiaa heti maanantaina 4.8., mutta nämä eivät ole ottaneet kantaa ehtojen poliittisiin tarkoitusperiin. Hallinto vetoaa siihen, että osavaltioille on asetettu tietyt laillisuuden kriteerit täytettäväksi panttina keskushallinnon avusta. Yhdysvaltain hallinto ei kuitenkaan vielä ole osoittanut aikomuksia vetää takaisin 18.4.2025 julkaistuja ehtoja osavaltioiden saamasta katastrofiavustuksesta.

(Kirjoittanut: Ilari Lapikisto)

Lähteet: Newsweek, DHS, Reuters

