Valkoisen teinin kuoliaaksi hakkaamiseen osallistunut musta nyt syytteissä valkoisen miehen kuoliaaksi ampumisesta

Kansainvälistä huomiota saaneeseen tappavaan pahoinpitelyyn osallistunut musta on saanut nyt toisen henkirikossyytteen.

Yhdysvaltojen Ohion poliisi Akronissa on pidättänyt aiemmin valkoisen teinin kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä tuomitun mustan 25-vuotiaan valkoisen miehen kuoliaaksi ampumisesta.

Deshawn Stafford niminen musta mies on aiemmin saanut 18 kuukauden vankeustuomion kansainvälistä huomiota saaneessa tapauksessa, jossa hän oli kahden muun mustan kanssa hakanneet kuoliaaksi 17-vuotiaan Ethan Limingin vuonna 2022.

Nyt Stafford on poliisin hallussa syytettynä Timothy Hutchinsonin murhasta. Tutkijoiden mukaan Stafford oli ampunut toista miestä Highland-aukiolla, joka oli sitten vastannut tuleen. Oletettavasti mustien väliseen riitaan mitenkään liittymätön Hutchinson oli sattunut vain olemaan paikalla ja kuollut jouduttuaan ristituleen.

”Timothy Hutchinsonin tapaus on kamala murhenäytelmä. Hän menetti elämänsä vaikka hän ei millään tavalla liittynyt mihinkään mitenkään ja hän oli vain viaton sivullinen, joka joutui kahden yksilön väliseen ristituleen,” Akronin poliisihallinnosta oli kommentoitu.

Poliisi olin pian etsintäkuuluttanut Staffordin ampumistapauksen jälkeen ja otti hänet kiinni kotoaan, josta poliisi kertoi löytäneensä myös ”suuren määrän huumeita.” Musta on nyt asetettu seuraaviin rikossyytteisin:

Murha

Rikollinen pahoinpitely

Ampuma-aseen laukaiseminen

Aseiden luvaton hallussapito

Huumeiden hallussapito

Huumeiden kauppaaminen

Huumeiden valmistamiseen ja käyttöön tarkoitettujen välineistön hallussapito

Akronin poliisi on lisäksi pidättänyt 23-vuotiaan miehen, jota kohti Stafford ampui ja joka vastasi tuleen.

Lähteet: News 5 Cleveland [1], [2]

Lue lisää aiheesta: