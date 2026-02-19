Valtakunnansyyttäjän toimistossa laaja tutkinta kuntavaaleihin liittyvistä virkarikosepäilyistä

Valtakunnansyyttäjän toimistossa on käynnissä laaja tutkintakokonaisuus, joka koskee vuoden 2025 kuntavaalien laillisuusvalvontaa ja vaalien järjestämisessä tapahtuneita epäiltyjä virkarikoksia. Tutkinnan piirissä on nimikkeitä kuten vaalirikos, virkarikos, pakottaminen sekä esteellisenä toimiminen.

Koska kyseessä on oikeudellisesti merkittävä kokonaisuus, asialla on huomattava ennakkotapauksen luonne. Tutkinnan ja mahdollisen oikeusprosessin odotetaan linjaavan myöhempää lainkäyttöä vaaleihin liittyvissä järjestelyissä ja laillisuusvalvontakysymyksissä.

Keskeiset epäillyt ja tutkintanimikkeet

Tutkinnassa on tällä hetkellä kaksi eri asianumeroa, joissa epäiltyinä on merkittävää julkista valtaa käyttäviä virkamiehiä:

Asia SY/549/2026: Epäiltynä on oikeuskanslerin viraston esittelijä Irma Tolmunen .

Epäiltynä on oikeuskanslerin viraston esittelijä . Asia SY/570/2026: Epäiltyinä ovat oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sekä Ylöjärven keskusvaalilautakunnan sihteeri Kirsi Riihioja.

Nimet ja virka-asemat julkaistaan jo tässä vaiheessa niiden yhteiskunnallisen merkityksen ja julkisen vallankäytön valvonnan perusteella.

Taustaa

Aiheesta on uutisoitu aiemmin muun muassa Yleisradion ja Ylöjärven Uutisten toimesta liittyen vaaliasiamiehen tekemiin kanteluihin ja vaalioikeuden toteutumiseen Ylöjärvellä.