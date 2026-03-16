Valtaosa opetusalan työntekijöistä on kohdannut väkivaltaa työssään, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus

Väkivalta ja uhkailu ovat huomattavan yleisiä suomalaiskouluissa, kertoo tuore pro gradu -tutkimus. Jyväskylän yliopistossa tehdyn selvityksen perusteella 68 prosenttia opettajista ja koulunkäynninohjaajista on kohdannut työurallaan fyysistä väkivaltaa ja 62 prosenttia on joutunut väkivallalla uhkailun kohteeksi. Silti lähes puolessa tapauksista tilanteista ei tehty virallista ilmoitusta.
Tutkielman tekijän Janne Maunosen mukaan väkivalta ei ole kouluissa enää poikkeus, vaan monen työntekijän arkea.
– Huolestuttavaa on, että tilanteet jäävät usein käsittelemättä työturvallisuusasioina, Maunonen sanoo tiedotteessa.
Eniten väkivaltaa kohtaavat koulunkäynninohjaajat ja erityisopettajat. Maunonen kuvaa tilannetta ohjaajien paradoksiksi. Siinä ohjaajat työskentelevät lähimpänä oppilaita, joilla on suurin riski käyttäytyä väkivaltaisesti, mutta heillä on vähiten toimivaltuuksia ja usein myös vähiten tukea.
Väkivaltaa koetaan tutkimuksen mukaan erityisesti alakouluissa. Suurimmat riskit liittyvät tilanteisiin, joissa henkilöstö ohjaa oppilasta, puuttuu riitoihin tai poistaa oppilasta luokasta.
Merkittävä osa väkivallasta jää raportoimatta. 44 prosentissa fyysisen koskemattomuuden rikkomisista ei tehty mitään ilmoitusta. Työntekijät turvautuvat useimmiten kollegoiden vertaistukeen, kun taas työnantajan järjestämä tuki koetaan harvinaiseksi.
Maunosen mukaan kouluissa esiintyy pedagogista normalisointia eli väkivaltaa pidetään kasvatuksellisena haasteena, ei työturvallisuuspoikkeamana. Tämä estää virallisten tukiprosessien käynnistymistä.
Tutkimuksen mukaan naiset kokevat koulutyössä miehiä enemmän turvattomuutta. Kaupungin koko ei vaikuttanut fyysisen väkivallan määrään, mutta väkivallalla uhkailu oli yleisempää keskisuurissa kaupungeissa.
Maunosen mukaan koulujen turvallisuusjohtamista on vahvistettava.
– Turvallinen työympäristö on opetuksen laadun perusedellytys. Ilman selkeitä toimintamalleja ja riittävää tukea henkilöstön kuormitus kasvaa.
Tutkimus toteutettiin kyselynä alkuvuodesta 2025, ja siihen vastasi 356 opettajaa ja koulunkäynninohjaajaa kuudesta kaupungista.
Asiasta uutisoi ensin Keskisuomalainen
