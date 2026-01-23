Valtio jakoi 34,5 miljoonaa puolueavustuksia vuodelle 2026

Puolueavustukset vuodelle 2026 on myönnetty. Kokoomus ja Perussuomalaiset nousevat kärkeen, kun taas pienpuolueet jäävät murto-osille.
Valtioneuvosto on myöntänyt vuoden 2026 puolueavustukset, yhteensä 34,566 miljoonaa euroa Ahvenanmaa mukaan lukien. Avustukset jaetaan eduskuntavaaleissa saatujen kansanedustajapaikkojen perusteella, ja niiden tarkoituksena on tukea puolueiden poliittista toimintaa sekä viestintää.
Valtioneuvoston mukaan puolueiden on käytettävä saamastaan tuesta viisi prosenttia naisten poliittisen toiminnan edistämiseen sekä toiset viisi prosenttia puolueiden piirijärjestöjen toimintaan. Puolueavustuksia on jaettu vuodesta 1967 lähtien.
Ahvenanmaan maakuntahallitukselle osoitettiin lisäksi 172 830 euroa poliittisen toiminnan ja tiedotuksen tukemiseen maakunnassa.
Suurimmat ja pienimmät saajat
Vuoden 2026 jaossa eniten tukea sai Kansallinen Kokoomus, joka 48 eduskuntapaikallaan saa 8,295 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin saaja on Perussuomalaiset 7,95 miljoonalla eurolla. Pienin avustus, 172 830 euroa, myönnettiin yhden kansanedustajan Liike Nytille.
Myönnetyt avustukset puolueittain
- Kokoomus (48): 8 295 840 €
- Perussuomalaiset (46): 7 950 180 €
- SDP (43): 7 431 690 €
- Keskusta (23): 3 975 090 €
- Vihreät (13): 2 246 790 €
- Vasemmistoliitto (11): 1 901 130 €
- RKP (9): 1 555 470 €
- Kristillisdemokraatit (5): 864 150 €
- Liike Nyt (1): 172 830 €
Puolueille jaettujen avustusten yhteissumma on 34 393 170 euroa. Ahvenanmaan maakuntahallituksen osuus nostaa kokonaismäärän 34,566 miljoonaan euroon.
Voi pyhä sylvi…mm. viestintään, noh seuratkaa perässä demareita, siellä osataan hoitaa mainostaminen ilmaseiksi, kiitos Aselin ja parin muun toimesta.