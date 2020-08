Valtio opettaa maahanmuuttajille polkupyöräilyä sadoilla tuhansilla euroilla

Suomi käyttää maahanmuuttajien polkupyöräopetukseen suuria summia.

Pyöräliitolla on käynnissä Maahanmuuttajat pyörille -hanke, jonka kursseilla opetellaan polkupyöräilyn alkeita ja perushuoltoa. Pyöräliitto on saanut hankkeelleen valtionapuviranomainen STEA:lta yhteensä 377 000 euroa avustuksia.

Kursseille on osallistunut tähän mennessä alle 600 maahanmuuttajaa, joten kustannus on yhtä kurssitettavaa kohden yli 600 euroa. Kolmevuotinen hanke on edelleen käynnissä, mutta hankkeen hinta yhtä kurssitettavaa kohden pysyy korkeana.

Alkeiskursseja on järjestetty kymmenittäin eri puolilla Suomea. Kurssit on suunnattu erityisesti aikuisille maahanmuuttajanaisille. Suuri osa osallistuneista on kotoisin Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maista. Aloittelevia pyöräilijöitä autetaan kirjaimellisesti kädestä pitäen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio pitää hanketta osoituksena maahanmuuton ympärille syntyneestä tuhlailusta. Samalla kyse on Tavion mielestä ristiriidasta maahanmuuttajien osaamistasoa ylistävien puheiden kanssa.

– Vihervasemmiston puheissa väitetään, että ulkomailta tulee Suomeen taitavia huippuosaajia, mutta samalla sadat maahanmuuttajat tarvitsevat apua jopa polkupyörällä ajamiseen, Tavio sanoo.