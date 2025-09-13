Alakulttuuri Muu maailma Politiikka Rikos

Valtion koneilla katseltiin eläinpornoa ja läheteltiin seksiviestejä ulkomaalaisille – Yhdysvaltojen turvallisuudesta vastaavat viranomaiset erotettiin

13.9.2025 10:30
Nina Metsälä
Kuvakaappaus/Youtube

Yhdysvaltain hätätilavirastossa (FEMA) ei monitoroitu vain katastrofeja – vaan eläinpornoa ja seksiviestejä ulkomaisille kontakteille. Skandaali paljastaa, kuinka syvälle valtion laitoksiin voi moraalinen rappio juurtua.

Kaksi Yhdysvaltain hätätilaviraston työntekijää on erotettu sen jälkeen, kun sisäinen tutkinta paljasti heidän harjoittaneen seksuaalisesti suoraa toimintaa työaikana. He olivat käyttäneet virallisia, hallituksen myöntämiä työvälineitä seksiviestien lähettämiseen tuntemattomille – mukaan lukien ulkomaalaisille – ja katsoneet pornoa, joka sisälsi muun muassa eläimiin kohdistuvaa sisältöä.

Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusministeriön (DHS) mukaan osa toiminnasta tapahtui erittäin salaisissa tiloissa, joissa työntekijöillä oli pääsy arkaluontoisiin järjestelmiin.

DHS:n Insider Threat Program -ohjelma tunnisti toisen ryhmän FEMA:n työntekijöitä, jotka olivat käyttäneet salattuja laitteita seksuaaliseen viestintään ulkomaalaisten kanssa.

Yksi työntekijöistä, jolla oli huippusalainen turvallisuusselvitys, käytti FEMA:n verkkoa Facebook Messengerin kautta viestitelläkseen filippiiniläisen henkilön kanssa. Toinen oli katsellut “rodullisesti latautunutta” ja “poikkeavaa” pornografiaa, mukaan lukien eläimiin kohdistuvaa sisältöä.

Työntekijät työskentelivät Mount Weatherin hätäoperaatiokeskuksessa Virginiassa, jonka tehtävänä on suojella maata terrori-iskuilta ja ydinuhilta.

DHS:n sihteeri Kristi Noem kommentoi: “Nämä henkilöt olivat vastuussa amerikkalaisten turvallisuudesta, mutta käyttivät aikansa pornon katseluun – ja yhdessä tapauksessa sisältö oli rodullisesti latautunutta ja sisälsi eläimiin kohdistuvaa materiaalia.”

Lähde: Post Millennial

