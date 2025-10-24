Kotimaa Politiikka Talous

Valtion sähköverotulot kasvavat 47 miljoonalla eurolla, kun hallitus nostaa datakeskusten veroluokkaa – investoinneille luvassa myös tukimalli

24.10.2025 09:03
Kommentti
Nina Metsälä
146 Katselukertoja
Kuvituskuva: Kansalainen.

Hallitus aikoo siirtää datakeskusten sähkönkulutuksen alemmasta sähköveroluokasta yleiseen veroluokkaan heinäkuusta 2026 alkaen. Samalla se lupaa uuden tukimallin, jonka tavoitteena on houkutella Suomeen lisää datakeskusinvestointeja.

Valtioneuvosto päätti torstaina antaa eduskunnalle esityksen, jonka mukaan konesalien sähkövero nousee 0,05 sentistä 2,24 senttiin kilowattitunnilta. Tämä 2,19 sentin korotus kasvattaa valtion sähköverotuloja arviolta 47 miljoonalla eurolla vuodessa. Koska laki astuu voimaan vasta 1.7.2026, ensimmäisen vuoden lisätulojen arvioidaan olevan noin puolet tästä summasta.

Sähköveron korotus on osa hallituksen laajempaa strategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen kilpailukykyä datatalouden ja digitalisaation saralla. Hallitus painottaa, että teknologian kehitys, nopeat datayhteydet ja digitalisaation hyödyntäminen voivat parantaa elämänlaatua, lisätä yritysten tuottavuutta ja helpottaa työvoiman saatavuutta.

Samaan aikaan hallitus valmistelee tukimallia, jonka on määrä kompensoida veronkorotuksen vaikutuksia ja varmistaa, että Suomi säilyy houkuttelevana kohteena datakeskusinvestoinneille. Tukimalli perustuu parhaillaan laadittavaan tiekarttaan, ja sen fiskaaliset vaikutukset voivat olla enintään nykyisen sähköverotuen suuruiset.

Tavoitteena on, että uusi tukijärjestelmä on voimassa syksyllä 2026. Hallitus linjaa tukimallin yksityiskohdista heti tiekartan valmistuttua.

Lue lisää aiheesta:
Datakeskukset: Veronkiristys vähentää kiinnostusta Suomea kohtaan – mutta onko se meille huono uutinen?
Sinimusta Liike kannattaa datakeskusten kansallistamista: ”Suomi ei saa olla ulkomaalaisten teknologiajättien patteri”
EU syyttää Tiktokia digitaalisten säännösten rikkomisesta – Kouvolaan tuleva Tiktok-datakeskus voi saada Suomen ikävään välikäteen
Polarnode suunnittelee Lappeenrantaan miljardiluokan datakeskusprojektia
Suomi tavoittelee eurooppalaista tekoälyn gigatehdasta
Tilaa
Ilmoita
1 Kommentti
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Toni Lajos

Mahdolliset miljoonat sijoitetaan rasismin vastaiseen taisteluun, mikäli vanhat merkit pitävät, ja miksei pitäisi.

1
Tagit