Valtion virkamieslakiin ja turvallisuusselvityslakiin esitetään merkittäviä muutoksia

Lakimuutokset toisivat virastoille ja Kelalle laajemmat oikeudet turvallisuusselvitysrekisteriin sekä tiukentaisivat vaatimuksia tietyissä tehtävissä.

Valtiovarainministeriö esittää merkittäviä muutoksia valtion virkamieslakiin ja turvallisuusselvityslakiin. Lausuntokierroksella oleva ehdotus selkeyttäisi työnantajan oikeuksia varmistaa virkamiesten nuhteettomuus ja riippumattomuus koko palvelussuhteen ajan. Esitys perustuu valtiovarainministeriön 23.3.2026 julkaisemaan tiedotteeseen.

Työnantajalle oikeus varmistaa nuhteettomuus palvelussuhteen aikana

Lausunnolla olevan esityksen mukaan lakiin kirjattaisiin selkeästi, että työnantajana toimivalla viranomaisella on oikeus varmistaa myös palvelussuhteen aikana, että “virkamiehellä on hänen tehtäviensä edellyttämä nuhteettomuus, hänellä ei ole tehtävien asianmukaista hoitoa vaarantavia sidonnaisuuksia ja että virkamiehellä on edellytykset hoitaa tehtävänsä riippumattomasti ja luotettavasti.”

Käytännössä tämä tarkoittaisi useimmiten palvelussuhteen aikana tehtävää turvallisuusselvitystä.

Suostumuksesta kieltäytyminen voisi johtaa virantoimituksesta pidättämiseen

Ehdotuksen mukaan työnantajalle annettaisiin mahdollisuus pidättää virkamies virantoimituksesta, jos tämä ei anna suostumustaan turvallisuusselvityksen tekemiselle tehtävässä, jossa selvitys on edellytys.

Taustalla on ongelma, jonka mukaan työnantajalla ei nykyisin ole selkeitä keinoja puuttua tilanteisiin, joissa virkamies kieltäytyy turvallisuusselvityksestä tehtävässä, joka edellyttää voimassa olevaa selvitystä koko palvelussuhteen ajan.

Turvallisuusselvityksiä vain erityistä luotettavuutta vaativiin tehtäviin

Tiedotteen mukaan “turvallisuusselvityksiä laaditaan vain tehtäviin, jotka on määritelty turvallisuusselvityslaissa.” Selvitykset liittyvät tehtäviin, joissa edellytetään erityistä luotettavuutta ja joissa suojattavat edut koskevat esimerkiksi valtion turvallisuutta, poikkeusoloihin varautumista tai yleistä turvallisuutta.

Turvallisuusselvitysrekisterin käyttö laajenisi

Esityksessä ehdotetaan, että valtion virastot, Senaatti-konserni ja Kela saisivat ministeriöiden kaltaiset oikeudet turvallisuusselvitysrekisteriin. Näin ne voisivat jatkossa itse tarkastaa, onko henkilöllä voimassa oleva turvallisuusselvitys, mikäli tämä on antanut suostumuksensa.

Lisäksi osalta Huoltovarmuuskeskuksen virkamiehistä edellytettäisiin jatkossa Suomen kansalaisuutta.

Lausuntokierros käynnissä – lakimuutokset voimaan 2027

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksista, ja lausuntoaika päättyy 4. toukokuuta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027.

Lue lisää aiheesta: