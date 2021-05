Valtioneuvoston kanslia: Pääministeri Marinille on ostettu ravitsemispalveluita yli 14 000 eurolla

Valtioneuvoston kanslian (VNK) tänään antaman tarkennuksen mukaan pääministeri Sanna Marin on käyttänyt virka-asunnossa ravitsemispalveluita tammikuusta 2020 toukokuuhun 2021.

Ateriapalvelun kokonaiskustannukset tältä ajalta ovat yhteensä 14 363 euroa, mikä tekee keskimäärin 845 euroa kuukaudessa. Summa sisältää sekä aamiaistarvikkeet että kylmänä toimitetut ateriat.

VNK:n mukaan aamiaistarvikkeiden keskimääräinen kuukausikohtainen kustannus on ollut 270 euroa. Aamiaistarvikkeet ovat olleet tavanomaisia aamulla käytettäviä elintarvikkeita.

Kylmänä toimitettavien aterioiden keskimääräinen kuukausikohtainen kustannus on ollut 575 euroa. Pienin kuukausikohtainen kustannus on helmikuulta 2020 yhteensä 235,20 euroa ja suurin huhtikuulta 2020 yhteensä 1341,40 euroa. Aterioihin on sisältynyt esimerkiksi kylmänä toimitettava alku- ja pääruoka, salaatti ja tuorepala.

Aiemmin tiedotusvälineille annettu summa 300 euroa kuussa koski median esittämän alkuperäisen tietopyynnön rajattua ajanjaksoa.

Valtioneuvoston kanslia on tänään lähettänyt Verohallinnolle lausuntopyynnön pääministerin virka-asunnon palveluiden veronalaisuudesta. Pääministeri Marin on pyytänyt keskeyttämään hankinnat menettelyn selvittämisen ajaksi.

Valtioneuvoston kanslian päällikkönä toimii pääministeri, joka on joulukuusta 2019 lähtien Sanna Marin.