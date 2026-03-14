Valtioneuvoston raportti: Venäjän Suomi-retoriikka muuttui vihamieliseksi

14.3.2026 07:23
Nina Metsälä
Suomen Nato-yhteistyö ja Venäjän sisäiset vaikeudet näkyivät vuoden 2025 viestinnässä: Venäjä lisäsi hyökkäävää ja vihamielistä retoriikkaa Suomea kohtaan, kertoo valtioneuvoston katsaus.

Valtioneuvoston kanslia julkaisi tuoreen katsauksen Venäjän Suomeen kohdistamasta informaatiovaikuttamisesta. Raportin mukaan Venäjän Suomi-kuva muuttui vuoden 2025 aikana selvästi vihamielisemmäksi, ja retoriikka koveni erityisesti Suomen Nato-jäsenyyden vahvistumisen myötä.

Katsaus perustuu Venäjän valtionmedian ja virallisten lähteiden seurantaan. Niiden kautta Venäjä pyrkii muokkaamaan yleistä mielipidettä ja ohjaamaan huomiota pois omista sisäisistä ongelmistaan.

”Aggressiivisempi viestintä on reaktio muun muassa Suomen näkyvään toimintaan osana Natoa. Lisäksi Venäjän oma heikentynyt taloustilanne ja sodan vaikutukset yhteiskunnalle ovat johtaneet Venäjän pyrkimyksiin ohjata huomiota muualle”, kertoo viestinnän erityisasiantuntija Saara Jantunen-Paju valtioneuvoston viestintäosastolta.

Vihamielinen sävy voimistui – Nato ja lännen yhtenäisyys maalitauluna

Katsauksen mukaan Venäjän Suomi-retoriikka muuttui vuoden aikana pilkallisemmaksi, vihamielisemmäksi ja uhkakuvia korostavaksi.

Venäjä esitti Naton toimet uhkana ja liioitteli lännen sisäisiä ristiriitoja pyrkien horjuttamaan liittoumien yhtenäisyyttä. Samalla Venäjä ylikorosti lännen pakotteiden oletettuja haittoja ja käytti suurvaltapoliittisia tulkintoja oikeuttaakseen omia sotatoimiaan.

Informaatiovaikuttaminen on suunnitelmallista – tavoitteena mielipiteiden muokkaus

Katsauksessa muistutetaan, että informaatiovaikuttaminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, jonka tarkoitus on vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen, käyttäytymiseen ja yhteiskunnan toimintakykyyn.

Valtioneuvoston strategisen viestinnän tiimi tuottaa katsauksen osana informaatioympäristön seurantaa ja viranomaisten viestintäsuosituksia.

Suomen Nato-linja ärsytti Venäjää – retoriikka koveni talousvaikeuksien keskellä

Raportin mukaan Venäjän viestinnän aggressiivisuus liittyy suoraan Suomen Nato-yhteistyön vahvistumiseen. Samalla Venäjän sisäiset ongelmat – talousvaikeudet ja sodan vaikutukset – lisäsivät tarvetta suunnata huomio ulkoisiin viholliskuviin.

Katsauksen tarkoituksena on antaa suomalaisille paremmat valmiudet tunnistaa ja arvioida Venäjän viestinnän tavoitteita ja keinoja.

