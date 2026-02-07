Kotimaa Politiikka Rikos Uutiset

Valtorin jättimäinen tietomurto: 50 000 laitteen tiedot vaarantuivat – koskee kaikkia ministeriöitä

7.2.2026 09:17
Nina Metsälä
Kuvakaappaus/Youtube.

Valtorin mobiilihallintapalveluun kohdistunut tietomurto paljastui odotettua laajemmaksi, ja se koskettaa kaikkien ministeriöiden henkilöstöä.

Valtionhallinnon mobiililaitteiden hallintapalvelussa havaittu tietomurto koskettaa uusien tutkimustietojen mukaan kaikkien ministeriöiden henkilökuntaa. Valtioneuvoston viestintäosaston ja valtiovarainministeriön perjantaina 6.2.2026 julkaisema tiedote kertoo, että hyökkäyksessä vaarantui noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja.

Tietomurto havaittiin 30.1., ja sen vaikutusten arvioidaan olevan toistaiseksi vähäisiä. Silti viranomaiset tunnistavat riskejä, joiden pienentämiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin.

Laajat käyttäjätiedot hyökkääjän haltuun

Tietomurron tekijä sai haltuunsa palvelun toiminnassa käytettäviä tietoja, kuten nimen, työsähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja laitetietoja. Näiden perusteella ei kuitenkaan voi päätellä käyttäjän tarkkaa sijaintia. Tämänhetkisen tiedon mukaan mobiililaitteille tallennettuja tietoja ei ole vaarantunut.

Valtioneuvoston kanslian toimialajohtaja Max Hamberg korostaa, että tilannetta seurataan tiiviisti:

”Suhtaudumme tietomurtoihin vakavasti ja teemme yhteistyötä Valtorin kanssa tapauksen selvittämisessä. Tämänhetkisten tietojen mukaan tietomurto ei koske sellaisia tietoja, jotka vaarantaisivat ministeriöiden toimintaa.”

Poistetut tiedot eivät olleetkaan poistuneet

Tutkinnassa on käynyt ilmi, että Valtorin hallintajärjestelmä ei ollut hävittänyt poistettuja tietoja, vaan ainoastaan merkinnyt ne poistetuiksi. Tämän vuoksi kaikkien palvelua sen elinkaaren aikana käyttäneiden organisaatioiden laite- ja käyttäjätiedot ovat vaarantuneet.

KRP tutkii

Tietomurron tutkinnasta vastaa Keskusrikospoliisi, joka jatkaa tapahtumien kulun ja mahdollisten lisävahinkojen selvittämistä.

