Vangittuja maahanmuuttajateinejä syytetään homomiesten raaoista väijytyksistä

Tanskassa useat ulkomaalaistaustaiset pojat houkuttelivat uhreja homojen treffisovelluksen kautta ja pahoinpitelivät sekä nöyryyttivät heitä koordinoiduissa hyökkäyksissä, jotka videoitiin ja jaettiin sosiaalisessa mediassa viihteenä.

Kaksi 15- ja 16-vuotiasta maahanmuuttajapoikaa on tuomittu vankeuteen Tanskassa sarjasta väkivaltaisia ja nöyryyttäviä hyökkäyksiä homomiehiä kohtaan Odensessa.

Kaksikolla on molemmilla ilmoitettu olevan muu kuin tanskalainen etninen tausta. Heidät todettiin syyllisiksi uhrien houkuttelemiseen homojen treffisovelluksen kautta, uhrien väijymisestä, hyökkäysten kuvaamisesta ja videoiden jakamisesta internetissä.

TV2 Fyn-televisiokanavan mukaan hyökkäykset tapahtuivat peräkkäin 17. syyskuuta 2024 illalla. Ensimmäinen tapahtui klo 19.25 Assistensin hautausmaalla, toinen klo 19.50 Hunderupin koululla ja kolmas klo 20.25 Odense Boldklubin jalkapalloharjoituskentän lähellä Ådalenissa.

Syyttäjät kuvailivat hyökkäyksiä ”erityisen raaoiksi ja julmiksi” ja korostivat, että ne olivat ennalta suunniteltuja ja koordinoituja.

Pojat käyttivät homoille suunnattua Romeo-treffisovellusta, esiintyen käyttäjänimellä ”ledereftersex” – joka tarkoittaa ”etsin seksiä” – ja teeskentelivät olevansa 24-vuotias mies. Kun uhrit sopivat tapaamisesta, heitä odottivatkin nuoret hyökkääjät, jotka hakkasivat heitä, huusivat homovastaisia solvauksia ja syyttivät heitä pedofiileiksi.

Oikeudenkäynnin aikana kävi ilmi, että uhrit olivat uskoneet tapaavansa aikuisen, eivät alaikäisen, ja että ainakin yhdessä tapauksessa oli keskusteltu suostumuksellisesta seksistä. Siitä huolimatta teini-ikäiset perustelivat hyökkäyksensä väittämällä, että he olivat kohdanneet mahdollisia pedofiilejä. Tuomioistuin ei löytänyt perusteita tälle väitteelle ja katsoi, että syytökset olivat vain tekosyy suunnitellulle nöyryytykselle ja väkivallalle.

Yksi uhreista sai useita lieviä aivoverenvuotoja ja tarvitsi lukuisia tikkejä, kun häntä potkittiin päähän, lyötiin metallitangolla ja vyöllä sekä ammuttiin päähän ilmakiväärillä. Toinen uhri pakotettiin makaamaan asfaltille, jossa häntä lyötiin, potkittiin ja tallattiin. Kaikkia kolmea uhria solvattiin sanoilla kuten ”pedofiili”, ‘homo’ ja ”homoseksuaali”.

15-vuotias tuomittiin kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen ja 16-vuotias seitsemäksi kuukaudeksi. Kumpikin joutuu suorittamaan yhden kuukauden vankeusrangaistuksen välittömästi, ja loput rangaistuksesta on ehdollinen kahden vuoden ajan hyvän käytöksen perusteella. He menettävät myös matkapuhelimensa ja joutuvat maksamaan korvauksia uhreille. Kaksi muuta poikaa, myös 15- ja 16-vuotiaita, vapautettiin tuomareiden päätöksellä äänin 2–1.

Vaikka syyttäjät olivat vaatineet kahden vuoden nuorisorangaistusta, johon olisi sisältynyt suljettuun laitokseen sijoittaminen, tuomioistuin päätti lyhyemmistä vankeusrangaistuksista.

Myös useat rikosoikeudellisen ikärajan alittavat pojat osallistuivat väijytyksiin. Yksi näistä alaikäisistä, jota ei voida syyttää, oli tiettävästi vastuussa väärennetyn treffiprofiilin ylläpitämisestä ja tapaamisten järjestämisestä.

Vaikka tuomitut teini-ikäiset vapautettiin viharikossyytteistä, tuomioistuin tunnusti hyökkäysten ”nöyryyttävän luonteen”. Oikeudenkäynnin aikana puolustus väitti, että väkivalta ei ollut motivoitunut uhrien seksuaalisesta suuntautumisesta. ”Homofobisten” solvauksien toistuva käyttö ja homojen treffisovelluksen valinta houkuttimeksi olivat kuitenkin ristiriidassa näiden väitteiden kanssa.

”Paluumuutto on välttämätöntä”

Tapaus on myös herättänyt Tanskassa uudelleen keskustelun kulttuurisesta integraatiosta. Viime vuoden lokakuussa Tanskan oikeusministeriön julkaisemat tiedot paljastivat, että ulkomailla syntyneet ja toisen sukupolven ei-länsimaiset maahanmuuttajat, jotka muodostavat 10,6 prosenttia Tanskan väestöstä, tekevät 29,6 prosenttia maan vakavista väkivaltarikoksista ja 32,4 prosenttia raiskauksista.

”Minua raivostuttaa sanoin kuvaamattomasti, että ihmiset, jotka kutsumme maahamme, kiittävät vieraanvaraisuuttamme raiskauksilla ja vakavalla väkivallalla, joka tuhoaa muiden ihmisten elämän täällä Tanskassa”, oikeusministeri Peter Hummelgaard sanoi tuolloin tanskalaiselle uutistoimistolle Berlingskelle.

Viime vuoden joulukuussa Tanskan hallitus ilmoitti suunnitelmistaan poistaa niin kutsuttu porrasjärjestelmä, joka rajoittaa rikollisten ulkomaalaisten karkottamista heidän rikostensa vakavuuden ja maassa oleskelunsa pituuden perusteella.

Toimenpide oli osa pyrkimystä tehostaa kaikkien ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittujen ulkomaalaisten karkottamista ja varmistaa tiukemmat toimenpiteet Tanskassa rikoksia tekeviä kohtaan.

”Valitettavasti ulkomaalaiset ovat Tanskassa yliedustettuina rikostilastoissa ja tekevät liian usein vakavia rikoksia, kuten jengitoimintaan liittyviä rikoksia. Meidän ei tarvitse sietää sitä.”

”Heitä on rangaistava entistä ankarammin”, totesi maahanmuuttoministeri Kaare Dybvad Bek.

Viime viikolla tanskalainen valtamedia Berlingske Tidende julkaisi paluumuuttoa kannattavan pääkirjoituksen, mikä merkitsee yleisen mielipiteen muutosta koko maassa.

”Heitä ei pitäisi integroida. Heidän pitäisi palata kotimaahansa. Paluumuutto on välttämätöntä. Lähi-idästä tuleva maahanmuutto on lopetettava kokonaan, ja Lähi-idästä tulevat henkilöt, joilla ei ole Tanskan kansalaisuutta, on lähetettävä pois Tanskasta mahdollisimman nopeasti”, Berlingske Tidende kirjoitti.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: