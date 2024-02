Vanhemmat estivät drag queen-satutuokiot päiväkodissa

Kun kaksi Lidingön esikoulua suunnitteli kutsuvansa drag queenit lukemaan satuja lapsille, vanhemmat saivat tarpeekseen ja päättivät lopettaa toiminnan. Tämän seurauksena yhtäkään vierailua ei toteutettu, vaikka hanke jatkuu, mutta muilla tavoin ja ilman pakkoa.

Torsvikin ja Hersbyn esikoulun lasten vanhemmat saivat tammikuun alussa tietää, että drag queeniksi pukeutunut ryhmä oli kutsuttu lukemaan lapsille satuja osana hanketta, jonka tarkoituksena on ”lisätä lasten lukuharrastusta ja vähentää syrjäytymistä”.

Ei kuitenkaan kestänyt kauan, kun suunnitelmat muuttuivat ja vierailut peruttiin, jotta kaupungin poliitikot saatiin mukaan.

”Tyttäreni odotti tätä todella innolla. Lähetin sähköpostia rehtorille, joka vastasi, että joidenkin vanhempien mielestä se oli sopimatonta”, kertoo vanhempi Johanna Lindqvist Mitt i:lle.

Hän uskoo, että ajatuksena on normalisoida miehen mekkoon pukeutuminen.

Sivistyslautakunnan puheenjohtajan Christer Mohlinin (M) mukaan heihin ovat ottaneet yhteyttä huoltajat molemmista leireistä, ja hän toteaa, että tämä on asia, josta monilla ihmisillä on näkemyksiä, ja poliitikot haluavat välttää polarisoitumista.

Lidingön virkamiehet ja poliitikot ovat keskustelleet mahdollisista keinoista välttää konflikteja. Koska asia on niin kiistanalainen, hallinto on päättänyt, että hanketta jatketaan, mutta esitys pidetään kaupungintalolla ja se on vapaaehtoinen.

”Kun jokin asia polarisoi, valinnanvapaus on hyvä asia. Ketään ei pakoteta, vaan kansalaiset voivat valita normiensa, näkemyksensä ja arvojensa perusteella, Mohlin sanoo.

Lähde: Samnytt