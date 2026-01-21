Vanhuksen kuristumista hoivakodissa tutkitaan kuolemantuottamuksena

Lounais-Suomen poliisi on jatkanut turkulaisessa Esperi Care -hoivakodissa joulukuussa tapahtuneen kuolemantapauksen tutkintaa. Asiaa tutkitaan ainakin epäiltynä kuolemantuottamuksena.

Tutkittava kuolemantapaus tapahtui Turussa sijaitsevassa yksityisessä hoivakodissa 7. joulukuuta. Poliisi hälytettiin paikalle, minkä myötä asiassa käynnistettiin ensin kuolemansyyntutkinta ja sen perusteella esitutkinta.

Poliisi tutkii potilaana hoivakodissa olleen henkilön kuoleman osalta sitä, liittyykö kuolemaan tuottamusta, laiminlyöntiä tai muuta lakiin perustumatonta menettelyä. Tällä hetkellä tapausta tutkitaan ainakin epäiltynä kuolemantuottamuksena. Rikosnimike tai rikosnimikkeet voivat vielä muuttua tai tarkentua esitutkinnan edetessä.

– Esitutkinnassa tarkastellaan, miten sovellettavat lait, ohjeet ja määräykset säätelevät potilaan hoitoa tällaisessa tapauksessa. Lisäksi selvitetään asiaan liittyvät vastuut, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Riikka Laaksonen Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Poliisi on yhteydenpidossa tapaukseen liittyvien toimijoiden kanssa kerännyt asiaan liittyvää tietoa ja jatkaa tutkintaa tekemällä muun muassa kuulusteluja.

Oikeudenmukainen esitutkinta turvattava

Tapaus on ollut runsaasti esillä julkisessa keskustelussa.

– Vaikka asiasta on uutisoitu paljon mediassa, poliisi ei voi esitutkintalain mukaisesta salassapidosta johtuen vahvistaa kaikkia julkisuudessa esitettyjä tietoja. Poliisin tehtävänä on selvittää tapahtumien kulku ja turvata kaikkien osapuolten kannalta oikeudenmukainen esitutkinta, Laaksonen muistuttaa.

Esitutkinnan ohella poliisi jatkaa kuolemansyyn selvittämistä.

