Vanhukset häädettiin pois asuinrakennuksesta, jotta asunnot saataisiin maahanmuuttajille

Huolimatta siitä, että rakennuskokonaisuus oli tarkoitus purkaa, kaupunki on päättänyt käyttää tiloja turvapaikanhakijoiden majoittamiseen.

Bargteheiden kaupunki Saksassa on hylännyt suunnitelmat purkaa Nelkenwegillä sijaitseva vanhusten asuinkompleksi sen jälkeen, kun kaikki asukkaat oli häädetty, ja päättänyt sen sijaan majoittaa rakennukseen turvapaikanhakijoita.

Entisille asukkaille oli kerrottu, että rakennus oli asuinkelvoton, ja heidät pakotettiin muuttamaan pois. Tarkastuksen jälkeen kuitenkin vain viisi asuntoa kunnostetaan, ja loput otetaan käyttöön sellaisenaan uusien asukkaiden käyttöön.

Abendblattin mukaan pormestari Gabriele Hettwer puolusti päätöstä sanomalla, että kaikki kustannuksiin liittyvät kysymykset oli ratkaistu ja että täydellinen kunnostus ei ollut tarpeen. ”Homeen poistamisen ja muiden kunnostustoimenpiteiden kustannukset ovat hallittavissa”, hän sanoi ja totesi, että alustava rakennuslupahakemus ratkaisisi, voidaanko koko kompleksi lopulta ottaa käyttöön.

Päätös on kuitenkin herättänyt terävää kritiikkiä SPD-parlamenttiryhmän jäseniltä, jotka olivat tukeneet alkuperäistä vanhusten häätöä sillä perusteella, että rakennukset olivat asumiskelvottomia. ”Olen itse nähnyt, kuinka huonossa kunnossa rakennukset ovat”, sanoi SPD:n valtuutettu Andreas Bäuerle. Hänen kollegansa Jörg Rehder lisäsi: ”Päätös jättää pahan maun suuhun.”

Hän huomautti, että vaikka kaupunki rahoitti suoraan ikääntyneiden vuokralaisten uudelleensijoittamisen, se näytti nyt halukkaalta siirtämään pakolaiset samoihin asuntoihin, jotka se oli aiemmin katsonut asuinkelvottomiksi.

CDU:n valtuutettu Sven Meding torjui SPD:n huolenaiheet poliittisena asennoitumisena. ”Joskus mietin, onko taas vaalikampanja käynnissä. Pitäisikö pakolaiset majoittaa teltoissa?”, hän kysyi. ”Nelkenwegin asunnot ovat täysin asuttavia.”

Vaikuttaa siltä, että kukaan kaupunginvaltuustossa ei pitänyt ongelmallisena sitä, että ikääntyneitä asukkaita ei toivotettu tervetulleiksi takaisin koteihinsa rakennuksen tarkastuksen jälkeen ja että asuntoihin majoitetaan nyt turvapaikanhakijoita.

”Paremmat mahdollisuudet varautua odottamattomiin maahanmuuttovirtoihin”

Monet entiset asukkaat olivat ilmaisseet halunsa jäädä koteihinsa.

”Tunnen oloni täällä erittäin mukavaksi ja olen asunut täällä 20 vuotta”, seniorikansalainen Frieda Miller kertoi aiemmin SHZ:lle. ”Minulla on hyvä olla täällä, täällä on kotini, kasvini, mukava asunto, jonka pystyn maksamaan.”

”Asunto on todella hyvin suunniteltu, täältä pääsee kaikkialle, ja täällä on myös paljon luontoa. Haluaisin jäädä tänne”, lisäsi toinen asukas Dagmar Pardubitzki.

Pormestari Hettwer totesi, että rakennuksen käyttö on väliaikaista, mutta kieltäytyi antamasta aikataulua. Hän lisäsi, että kaupunki rakentaa tarkoituksella enemmän pakolaisasuntoja kuin tällä hetkellä tarvitaan, valmistautuakseen mahdolliseen maahanmuuton kasvuun. ”Kehitys on tällä hetkellä hidastumassa, koska rajavalvonta on tiukentunut”, hän sanoi. ”Mutta on mahdotonta ennustaa, millainen pakolaisvirta on ylihuomenna.”

Vaikka teknisesti tarvittiin vain 40 lisäpaikkaa, Nelkenweg-kompleksi tarjoaa 104 paikkaa. Pormestarin mukaan tämä antaa kaupungille paremmat mahdollisuudet varautua odottamattomiin maahanmuuttovirtoihin.

Suunnitelman kannattajat viittaavat myös haasteisiin muiden asuntojen tarjoajien kanssa, jotka vastustavat avoimia vuokrasopimuksia ja antavat usein vuokrasopimusten päättyä säilyttääkseen joustavuuden kiinteistöjensä suhteen. Sen sijaan Nelkenweg-asuinkompleksi tarjoaa välitöntä ja potentiaalista pitkäaikaista saatavuutta.

Kaupunginvaltuusto äänesti lopulta toimenpiteen puolesta CDU:n, Vihreiden ja WfB:n tuella. SPD antoi ainoat kolme vastustavaa ääntä.

Ikääntyneiden vuokralaisten siirtäminen tai häätäminen maahanmuuttajien tieltä ei ole uusi ilmiö Saksassa. Vuonna 2023 berliiniläinen hoitokoti sulki ovensa asukkailtaan allekirjoitettuaan uuden sopimuksen pakolaisten majoittamisesta.

Kansalainen uutisoi maaliskuussa 2023, kun Lörrachissa kaupungin kunnallinen asuntoyhtiö hääti kymmeniä pitkäaikaisia asukkaita, joista monet olivat ikääntyneitä, pois maahanmuuttajien tieltä.

Lähde: Remix News

