Kotimaa Rikos

Vanhus kuoli hoitolaitoksessa – poliisi epäilee heitteillepanoa

11.2.2026 07:02
Nina Metsälä
Kuvituskuva: Kuvakaappaus Youtube

Epäilty kuolemantuottamus ja heitteillepano ovat tutkinnan kohteena vanhuksen kuoltua hoitoyksikössä.

Lounais-Suomen poliisi selvittää Vakka-Suomessa sijaitsevassa julkisessa hoitolaitoksessa tapahtunutta vanhuksen kuolemaa. Poliisi sai tiedon tapauksesta varhain lauantaiaamuna, ja esitutkinta on käynnistetty epäiltynä kuolemantuottamuksena ja heitteillepanona.

Poliisin mukaan alustavat tiedot viittaavat siihen, että hoitolaitoksen valvontatoimenpiteet eivät välttämättä olleet riittävät. Tämä on poliisin mukaan voinut edesauttaa vanhuksen menehtymistä.

“Tutkinta on hyvin alkuvaiheessa”

Poliisi korostaa, ettei tapauksen yksityiskohtia tai tarkkaa tapahtumapaikkaa voida vielä avata tutkinnallisista syistä.

“Asian esitutkinta on hyvin alkuvaiheessa, mistä syystä poliisi ei voi tarkemmin avata asian yksityiskohtia tai tarkempaa tapahtumapaikkaa,” poliisi toteaa tiedotteessaan.

Tutkinnan edetessä rikosnimikkeet voivat vielä muuttua tai tarkentua.

Kuolemansyyn selvittäminen jatkuu

Poliisi jatkaa sekä kuolemansyyn selvittämistä että esitutkintaa. Esitutkinnasta tiedotetaan, kun se on tutkinnallisesti mahdollista.

