Vanhus kuoli hoivakodissa – Poliisi: “Emme voi ottaa kantaa epäiltyjen tarkkaan määrään”

Poliisi epäilee kuolemantuottamusta ja vaaran aiheuttamista Espoossa tapahtuneessa hoivakotikuolemassa.

Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii Espoossa sijaitsevassa hoivakodissa 25. tammikuuta tapahtunutta vanhuksen kuolemaa rikoksena. Poliisin mukaan tutkintaa tehdään rikosnimikkeillä kuolemantuottamus ja vaaran aiheuttaminen. Asiasta tiedotti Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 26.2.2026.

Poliisi on kuulustellut yhtä henkilöä rikoksesta epäiltynä ja aikoo kuulla useita muita henkilöitä lähiaikoina. Esitutkinta on kuitenkin vasta alkuvaiheessa, eikä poliisi kommentoi epäiltyjen tarkkaa määrää.

Poliisi: “Emme voi tässä vaiheessa ottaa kantaa epäiltyjen määrään”

Rikoskomisario Jyrki Kallio korostaa, että tutkinta on kesken ja lisäkuulustelut voivat vaikuttaa siihen, mitä tietoa voidaan julkistaa.

– ”Esitutkinta on kesken, joten emme tässä vaiheessa voi ottaa kantaa epäiltyjen tarkkaan määrään, koska se voisi vaikuttaa vielä edessä oleviin kuulusteluihin”, Kallio toteaa poliisin tiedotteessa.

Kuolemansyyn tutkinta käynnissä – tulokset salassa pidettäviä

Vanhuksen kuolemasta on käynnissä erillinen kuolemansyyn selvittäminen. Poliisin mukaan kuolemansyy tulee olemaan salassa pidettävää tietoa, kun se aikanaan valmistuu.

