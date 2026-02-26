Vanhus kuoli hoivakodissa – Poliisi: “Emme voi ottaa kantaa epäiltyjen tarkkaan määrään”

Poliisi epäilee kuolemantuottamusta ja vaaran aiheuttamista Espoossa tapahtuneessa hoivakotikuolemassa.
Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii Espoossa sijaitsevassa hoivakodissa 25. tammikuuta tapahtunutta vanhuksen kuolemaa rikoksena. Poliisin mukaan tutkintaa tehdään rikosnimikkeillä kuolemantuottamus ja vaaran aiheuttaminen. Asiasta tiedotti Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 26.2.2026.
Poliisi on kuulustellut yhtä henkilöä rikoksesta epäiltynä ja aikoo kuulla useita muita henkilöitä lähiaikoina. Esitutkinta on kuitenkin vasta alkuvaiheessa, eikä poliisi kommentoi epäiltyjen tarkkaa määrää.
Poliisi: “Emme voi tässä vaiheessa ottaa kantaa epäiltyjen määrään”
Rikoskomisario Jyrki Kallio korostaa, että tutkinta on kesken ja lisäkuulustelut voivat vaikuttaa siihen, mitä tietoa voidaan julkistaa.
– ”Esitutkinta on kesken, joten emme tässä vaiheessa voi ottaa kantaa epäiltyjen tarkkaan määrään, koska se voisi vaikuttaa vielä edessä oleviin kuulusteluihin”, Kallio toteaa poliisin tiedotteessa.
Kuolemansyyn tutkinta käynnissä – tulokset salassa pidettäviä
Vanhuksen kuolemasta on käynnissä erillinen kuolemansyyn selvittäminen. Poliisin mukaan kuolemansyy tulee olemaan salassa pidettävää tietoa, kun se aikanaan valmistuu.
