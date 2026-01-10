Vanhus kuristui kuoliaaksi tuoliin sidottuna Esperi Caren hoivakodissa

Tuoliin sidottu 79-vuotias muistisairas nainen on kuollut kuristumalla Esperin Hoivakoti Otsossa Turun Runosmäessä 7. joulukuuta. Kuollessaan nainen oli köytettynä tuoliin vöillä.

– Poliisi arvioi silloin, että hän olisi ehkä yrittänyt luisua pois vöistä ja kuristunut niihin sen takia, naisen omainen kertoo TS:lle.

Omaisille ei ole kerrottu, miksi Alzheimerin tautia sairastanut vanhus oli sidottu tuoliin. Omaisten mukaan hän ei ollut väkivaltainen.

Hoivakoti ei kommentoinut tapahtunutta TS:lle millään tavalla. Esperi Caren viestinnästä kerrottiin, että kuolinsyyn tutkinta on käynnissä ja että yhtiö selvittää asiaa myös sisäisesti.

Esperi Caren Runoskylä

Hoivakoti Otso sijaitsee Turun Runosmäessä noin kuuden kilometrin päässä Turun keskustasta.

Esperi Care -konserni osti Otson vuonna 2023 samalla, kun se osti kaksi muuta turkulaista hoivakotia.

Niistä toinen sijaitsee Otson kanssa samassa yhteydessä Runoskyläksi kutsutussa kokonaisuudessa.

Otso muutti vuonna 2016 Runoskylään, jossa toisen hoivakodin toiminta oli käynnistynyt jo aiemmin. Rakennus oli tuolloin varsin uusi.

”Turvallinen ja lämminhenkinen koti”

Hoivakoti Otso sai vuonna 2021 Suomen Kinestetiikkayhdistyksen myöntämän kinestetiikan laatusertifikaatin. Sertifikaatti uusittiin vuonna 2024.

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen verkkosivuilla kinestetiikkaa avataan seuraavasti:

– Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle.

Verkkosivujen mukaan ”ihminen menettää nopeasti oman kehonsa hahmottamisen, jos hän ei pysty itse liikuttamaan itseään”.

Esperi tuo Otson saamaa laatusertifikaattia esiin markkinointimateriaaleissaan, kuten verkkosivuillaan ja työpaikkailmoituksissaan.

– Olemme ylpeitä siitä, että Otso on kinestetiikan laatusertifioitu yksikkö, perjantaina julkaistussa kesätyöpaikkailmoituksessa sanotaan.

Esperi Hoivakoti Otsossa asuu vaikeaa tai keskivaikeaa muistisairautta sairastavia ikäihmisiä.

Hoivakodissa on yhteensä 20 paikkaa kahdella eri ryhmäkotiosastolla. Asukkailla on omat huoneet ja kylpyhuoneet. Ruokailu- ja oleskelutilat ovat yhteiset.

Esperin verkkosivujen mukaan Otso on ”turvallinen ja lämminhenkinen koti”.

– Kodin tilat on suunniteltu ikääntyneiden tarpeiden näkökulmasta, turvallisuutta, kodinomaisuutta ja asukkaiden omatoimisuuden tukemista silmällä pitäen, verkkosivuilla kerrotaan.

Kinestetiikka oli tullut osaksi Otson toimintaa jo vuosia ennen kuin Esperi Care osti hoivakodin.

Iltalehti