Vanhus sai kotihoidon työntekijältä lautasellisen kissanruokaa: ”Kyse on kielimuurista”

79-vuotias nainen oli lähellä saada epätavallisen kulinaarisen kokemuksen, kun kotihoidon työntekijä toi hänelle aamiaiseksi lautasellisen kissanruokaa. Ruotsissa Norrköpingin kunnan toiminnanjohtajan mukaan virhe johtui ”viestinnän ongelmista”.

Eva Andersson, 79, joka on saanut kotihoitoa keuhkosairauden vuoksi, pyysi kotihoitopalvelusta kermamaitoa. Kun kotihoidon työntekijä toi lautasen hänelle, hän reagoi välittömästi:

”Sanoin heti, että tämähän on kissanruokaa, en voi syödä sitä”, Andersson kertoi Expressenille.

Sitten hänen piti itse näyttää havainnollisesti työntekijälle, mikä on oikea ruoka ja selitettävä ihmisruoan ja eläinruoan ero.

”Kyse on kielimuurista. Minusta se on niin vaikeaa, kun emme pysty keskustelemaan keskenämme.”

Kunnan kotihoidon johtaja Anette Asplund kommentoi, että kyseessä oli ”valitettava virhe”. Asplundin mukaan työntekijä on selittänyt, ”että hän ymmärsi väärin, mitä hoidettava sanoi”.

Epäkohdasta ilmoitettiin, mutta Lex Sarah -ilmoitusta ei tehty, koska sen arvioitiin olevan selvä virhe.

Kunnan mukaan ruotsin kielen taito on perusehto kotihoitopalveluun rekrytoinnissa, mutta menettelytapoja on nyt ehkä tarkistettava.

Lähde: Fria Tider

