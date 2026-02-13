Vanhus työnnettiin junan alle – tekijä pakeni

Euroopan raideliikenteessä koetaan yhä useammin järkyttäviä väkivallantekoja, joiden uhreiksi joutuvat niin matkustajat kuin työntekijät.

Väkivalta Euroopan rautatieasemilla on lisääntynyt rajusti. Viime sunnuntaina iltapäivällä Sveitsin Solothurnin kantonissa sijaitsevalla Grenchen Nordin asemalla sattui järkyttävä tapaus, kun iäkäs mies työnnettiin junaraiteille juuri ennen junan saapumista. Tekijä on yhä kateissa.

Solothurnin kantonipoliisin mukaan vanhus seisoi laiturilla, kun tuntematon mies lähestyi häntä ja pyysi rahaa. Hetkeä myöhemmin epäilty tönäisi miehen raiteille samaan aikaan, kun juna saapui asemalle.

Juna osui uhriin, ja hän sai vakavia vammoja erityisesti jalkoihinsa. Pelastushenkilöstö antoi ensiapua paikan päällä, minkä jälkeen mies kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Tekijän kerrotaan paenneen läheisille pysäköintialueille, eikä häntä ole toistaiseksi tunnistettu. Poliisin mukaan mies oli puhunut useiden ihmisten kanssa ennen hyökkäystä. Miehestä annetiin tuntomerkit: noin 180-senttinen, parrakas ja kantoi mukanaan reppua.

Euroopan raideliikenteessä väkivalta lisääntyy

Tapaus on vain yksi monista viime vuosien järkyttävistä väkivallanteoista Euroopan joukkoliikenteessä.

Hampurissa 18-vuotias nainen kuoli aiemmin tänä vuonna, kun mies raahasi hänet metrokiskoille Wandsbek-Marktin asemalla juuri ennen junan saapumista. Poliisin mukaan uhri ja tekijä eivät tunteneet toisiaan. Molemmat jäivät junan alle ja menehtyivät välittömästi. Tekijäksi paljastui 25-vuotias Etelä-Sudanista kotoisin oleva mies.

Myös Saksassa Friedlandin asemalla tapahtui viime elokuussa järkyttävä surma, kun 16-vuotias tyttö työnnettiin tavarajunan eteen. Tekijäksi todettiin irakilainen mies, joka on sittemmin määrätty psykiatriseen hoitoon, koska hänet katsottiin syyntakeettomaksi.

Väkivalta kohdistuu myös rautatiehenkilökuntaan

Homburgin lähellä lipuntarkastaja Serkan C., 36, kuoli väkivaltaisen hyökkäyksen seurauksena. Tutkijoiden mukaan 26-vuotias mies kävi aggressiiviseksi, kun häneltä pyydettiin lippua, ja hyökkäsi tarkastajan kimppuun tämän ilmoitettua, että hänen on poistuttava junasta. Uhria yritettiin elvyttää paikan päällä, mutta hän menehtyi myöhemmin sairaalassa.

Tekijän taustasta on esitetty ristiriitaisia tietoja: kreikkalaisissa medioissa häntä kuvailtiin syyrialaiseksi, kun taas saksalaiset lähteet kutsuivat häntä kreikkalaiseksi. Lopulta hänestä käytettiin termiä ”kreikkalainen asukas”. Deutsche Bahnin johtaja Evelyn Palla kertoi yhtiön olevan syvästi järkyttynyt työntekijän kuolemasta. Rautatie- ja liikennealan ammattiliitot vaativat nyt tiukempia turvatoimia.

Saksan virallisten tilastojen mukaan viime vuoden ensimmäisten kymmenen kuukauden aikana joka päivä keskimäärin viisi Deutsche Bahnin työntekijää joutui fyysisen väkivallan kohteeksi työvuoronsa aikana. Lisäksi neljä tapausta päivittäin liittyi uhkailuun.

Thüringenin ammattiliittojen mukaan henkilöstö kohtaa yhä useammin uhkauksia ja hyökkäyksiä, ja osa konduktööreistä on alkanut välttää lipuntarkastuksia riskialttiiksi arvioiduissa tilanteissa.

Ranskassa ja muualla Euroopassa matkustajat yhä useammin rikosten kohteena

Ranskassa julkaistut viralliset tilastot osoittivat, että vuonna 2024 ulkomaalaiset olivat osallisina 41 prosentissa väkivaltaisista ryöstöistä sekä fyysisen ja seksuaalisen väkivallan tapauksista julkisessa liikenteessä. Pariisin alueella osuus nousi 64 prosenttiin. Väkivallan uhrien määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa 86 prosenttia, ja seksuaalirikosten uhreista suurin osa on naisia.

Myös muualla Euroopassa rautatiehenkilökunta on joutunut väkivallan kohteeksi. Bolognassa junakonduktööri Alessandro Ambrosio, 34, löydettiin puukotettuna kuoliaaksi aseman henkilökunnan pysäköintialueen läheltä. Tapauksesta käynnistettiin murhatutkinta.

Veronassa Malista kotoisin oleva mies ammuttiin poliisin toimesta sen jälkeen, kun hän hyökkäsi veitsellä poliisia kohti Porta Nuovan asemalla. Pitkän tutkinnan jälkeen ampuminen todettiin oikeutetuksi hätävarjeluksi.

Britanniassa ulkomaalaiset muodostivat lähes 40 prosenttia rautatiehenkilöstöön liittyvistä pidätyksistä ja 79 prosenttia junissa tehdyistä varkauspidätyksistä, selviää Centre for Migration Control -ajatuspajan tietopyynnön kautta saaduista luvuista.

Sveitsissä muitakin vakavia tapauksia

Sunnuntain tapahtuma ei ole ainoa Sveitsiä järkyttänyt tapaus. Zürichissä käydään parhaillaan oikeudenkäyntiä 63-vuotiaasta Sri Lankasta kotoisin olevasta miehestä, jonka epäillään vuosien ajan ahdistelleen teini-ikäisiä poikia junissa Zürichistä Olteniin ja Aarauhun kulkevilla reiteillä. Syyttäjien mukaan tekojen taustalla oli toistuva ja tietoinen toimintamalli.

Oikeudessa mies kertoi, että hän ”tuntee toisinaan tarvetta koskettaa nuoria miehiä” ja väitti olevansa ”valmis ottamaan lääkitystä seksuaalisen halunsa hillitsemiseksi”.

