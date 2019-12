Vantaa sai maahanmuuttajien integroitumiseen 400 000 euroa – aikaansaannoksena kahden kilometrin juoksukisa

400 000 euron EU-avustus maahanmuuttajien integraation parantamiseksi valui palkkakuluihin ja seminaareihin.

Vantaan Euroopan unionilta saama 400 000 euron avustus oli tarkoitettu maahanmuuttajanuorten integroitumisen edistämiseen liikuntahankkeiden avulla, kertoo Helsingin Sanomat.

Vantaan Liikuntapalveluiden koordinoimaan YIB in Sport (Youth with immigrant background in sport) -hankeeseen osallistui lisäksi viisi eri organisaatiota, joista neljä oli muualta Euroopasta.

Erasmus+ Sport -ohjelman myöntämä avustus kuitenkin kului palkkakuluihin ja seminaareihin, ja lopputuloksena kullekin maalle jäi 5000 euroa liikuntaprojekteja varten. Suomessa hankkeen alla on ensimmäisen toimintavuoden aikana järjestetty vain yksi tapahtuma, Mini Fun Run -juoksu, joka oli pituudeltaan kaksi kilometriä.

Ensi vuonna hankkeessa on tarkoitus muun muassa liikuntavälineiden lainauksen lisäksi tehdä video, jonka avulla ulkomaalaisille opetetaan säänmukaista kerrospukeutumista.