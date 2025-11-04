Vantaalla ryöstöjen uhrit alaikäisiä – pääepäillyt vangittu

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii kahta lokakuun lopussa Vantaalla tapahtunutta ryöstöä. Toista tapauksista tukitaan rikosnimikkeellä törkeä ryöstö, koska siinä käytettiin teräasetta uhkausta tehostamaan.

-Aiempi tapauksista sattui 25.10 lauantai-iltana noin kello 20.00. Vantaan Korsossa. Uhrina oli kolme alaikäistä, noin 13-vuotiasta poikaa, joilta anastettiin väkivallalla uhkaamalla lompakko, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Sampsa Aukio.

Epäilty 16-vuotias tekijä on vangittu todennäköisin syin epäiltynä kyseiseen ryöstöön.

-Toinen törkeänä ryöstönä tutkittava tapas sattui 27.10 maanantai-ilta noin kello 20.30 Vantaan Havukoskella. Uhrina tässä tapauksessa oli kaksi 16-vuotiasta nuorukaista, jotka olivat ryöstötarkoituksessa pakotettu nousemaan pohjoisen suuntaan kulkevaan K-junaan kahden epäillyn toimesta.

Kaikki neljä olivat poistuneet junasta Koivukylän asemalla, jossa epäillyt olivat pakottaneet uhrit aseman vieressä sijaitsevaan metsään ja teräaseella uhkaamalla pakottaneet uhrit luovuttamaan omaisuuttaan.

-Uhreilta oli tilanteessa anastettu puhelimet, pipot, kevytuntuvatakki, vyö ja kuulokkeet. Teon yhteydessä epäillyt olivat vielä soittaneet toisen uhrin puhelimella tämän isälle ja vaatineet puhelimessa 1000 euron korvausta keksitystä huumevelasta. Tämän jälkeen uhrit olivat päässeet juosten pakenemaan paikalta, Aukio sanoo.

Partio tapasi pian teon jälkeen tuntomerkkihän sopivan kaksikon, joka oli juuri liittynyt osaksi isompaa seuruetta. Huomatessaan poliisin partion lähestyvän toinen epäillyistä lähti juosten karkuun, mutta tämän juoksukilpailun voitti poliisi. Toinen epäillyistä jäi paikalle selvittämään asiaa.

Molemmat epäillyt päätyivät kiinniotettuna Vantaan poliisivankilaan.

-Toinen pääepäillyistä, 25-vuotias mies, on sittemmin vangittu todennäköisin syin epäiltynä törkeään ryöstöön sekä törkeään kiristykseen. Toisen epäillyn osalta tapausta tutkitaan niin ikään törkeänä ryöstönä ja törkeänä kiristyksenä, mutta hänen osuutensa oli niin vähäinen, ettei häntä ollut tarpeen vangita.