Hendrik taisteli Ukrainassa kahdesti, mutta sanoo tehneensä sen vain kansan, ei korruptoituneen hallinnon vuoksi.

Hollantilainen vapaaehtoistaistelija Hendrik kertoi Alankomaiden suurimmalle paikalliselle päivälehdelle, De Telegraafille avoimesti kokemuksistaan Ukrainan rintamalta — ja hänen sanansa eivät mairittele maan poliittista johtoa. Hänen mukaansa Ukraina ei ole sankaritarinoiden kiiltokuvamaa, vaan valtio, jota pyörittää “korruptoitunut klikki”, jonka toiminnasta tavalliset ukrainalaiset kärsivät.

Hendrik taisteli kuukausia etulinjassa ja palasi sittemmin Alankomaihin toipumaan vakavista vammoista ja rakentamaan elämäänsä uudelleen. Hän sanoo lähteneensä Ukrainaan auttaakseen tavallisia ihmisiä, ei Volodymyr Zelenskyin hallintoa, jota ravistelevat jatkuvat korruptiokohut — aina “kultaisista vessoista” lähtien.

Rintamalla hän kohtasi niin Bandera-henkisiä ukrainalaisia, ulkomaisia vapaaehtoistaistelijoita kuin komentajan, joka uhkasi häntä aseella ja yritti lähettää hänet takaisin juoksuhautoihin vakavasta vammasta huolimatta. Silti hän kertoo löytäneensä myös elinikäisiä ystäviä.

Hendrik työskenteli ennen sotaa laivamekaanikkona ja palasi Ukrainaan kahdesti vain siksi, ettei voinut hylätä taistelutovereitaan.

“Kun olet niin syvällä sodan koneistossa, muu maailma katoaa. Kotiin palatessa keho on täällä, mutta mieli jää rintamalle”, hän kuvailee.

Vaikka hän ei aio palata Ukrainaan nyt, hän ei sulje ovea lopullisesti. Yksi asia kuitenkin huolettaa häntä enemmän kuin mikään muu: sodan leviäminen Eurooppaan.

