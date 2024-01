Varsinainen jymy-yllätys: Sote-uudistus lisääkin verotaakkaa

Sote-uudistuksen vaikutukset ovat aiheuttaneet huolta Kuntaliitossa, jossa pelätään uudistuksen johtavan kuntien veroprosenttien nostamiseen. Tämä puolestaan tarkoittaisi kansalaisten verotuksen kiristymistä. Edellisen hallituksen lupaama veronmaksajille neutraali uudistus on vaarassa jäädä toteutumatta. Sosiaali- ja terveyssektorin siirtyessä hyvinvointialueiden vastuulle, kuntien veropotti on kuihtunut merkittävästi.

Kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen Kuntaliitosta toteaa, että soteuudistuksesta aiheutuneet hyökyaallot ovat osuneet kuntatalouteen. Hän huomauttaa, että valtio ei ole lisännyt rahoitusta sote-uudistukseen, mikä pakottaa monet kunnat kiristämään verotustaan. Tämä näkyy yli 200 kunnassa, joissa veroprosentti on noussut, ja näistä päätösperäisiä korotuksia on liki 90.

Asiantuntijat huomauttavat, että kustannusten kasvu on yksi tekijä, joka vaikuttaa kuntatalouteen. Kuntien menojen lisääntyessä palkkojen nousun myötä, kuntien on tasapainotettava talouttaan joko säästölistojen tai veronkorotusten avulla. Toimittaja Joonas Lepistö avaa, että tilanteessa on kyse myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tilasta ja niiden pelastamisesta.

Laskentatoimen professori Hannu Ojala Itä-Suomen yliopistosta kertoo, että sote-työntekijöiden palkkaharmonisaatio, jossa korotettiin palkkoja ja määrättiin niitä maksettavaksi takautuvasti kunnille, on ollut epäreilua. Tämä johtaa siihen, että tulevaisuudessa valtionosuudet kunnille tulevat olemaan pienempiä, mikä on erityisen epäreilua niille kunnille, joissa palkkaharmonisaatiota on tapahtunut.

Lehtonen Kuntaliitosta kuvaa tilannetta kestämättömänä, kun kuntien valtionosuudet vähenevät noin 20 prosenttia, eli 700 miljoonaa euroa vuodesta 2023 vuoteen 2025. MTV Uutiset ei saanut edellisen hallituksen vastuuministereitä kommentoimaan asiaa, mikä jättää kysymyksen auki siitä, onko hallitus pettänyt lupauksensa veronmaksajille neutraalista uudistuksesta.

Lähde: MTV Uutiset