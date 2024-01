Varusmiehet hölmöilivät somekurin kanssa – epäillään maanpetoksesta

Lounais-Suomen poliisilla on meneillään kaksi erillistä esitutkintaa, joissa kahta varusmiestä epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Rikos luokitellaan maanpetosrikokseksi. Harvinaisissa tapauksissa varusmiehet ovat kuvanneet ja jakaneet materiaalia sosiaalisessa mediassa vastoin Puolustusvoimien ohjeistuksia ja määräyksiä.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana poliisin tietoon on tullut vain kymmenkunta vastaavaa tapausta, ja tiettävästi varusmiehiä ei ole aiemmin epäilty tällaisesta rikoksesta. Rikoslaissa määritelty vähimmäisrangaistus tällaisesta teosta on neljä kuukautta ja enimmäisrangaistus neljä vuotta vankeutta. Kyse on oikeudettomasta tiedon julkistamisesta, joka liittyy Suomen ulkoisen turvallisuuden kannalta salassa pidettäviin seikkoihin.

Eräässä tapauksessa Niinisalon varuskunnassa palveleva varusmies kuvaili ja jakoi materiaalia viestiryhmään, jossa oli muutamia osallistujia. Poliisin mukaan teko näyttää ajattelemattomuudelta eikä hyötymis- tai vahingoittamistarkoitukselta. Toinen epäilty tapaus on samankaltainen, jossa toinen varusmies Lounais-Suomessa on kuvannut ja jakanut materiaalia sosiaalisessa mediassa.

Puolustusvoimat on ilmoittanut Ylelle, että heidän sosiaalisen median ohjeistuksensa ei ole muuttunut Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan jälkeen, mutta Puolustusvoimat seuraa entistä tarkemmin ohjeiden noudattamista. Palveluksen alussa alokkaille kerrotaan, millaista tietoa ja kuvia palveluksesta saa julkaista, ja varuskunnassa kuvaaminen on pääsääntöisesti kielletty.

Lähde: Yle