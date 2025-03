Vasemmisto olisi saanut 70 prosenttia Saksan vaaleissa, jos vain muslimit olisivat äänestäneet

Oikeistolla tuskin on mahdollisuuksia Saksassa, jos väestökehitys jatkuu massamaahanmuuton muovaamana.

Saksan vaalien jälkeen tehty virallinen tutkimus osoitti, että maan muslimiyhteisö (6,6 prosenttia Saksan väestöstä) tukee ylivoimaisesti vasemmistopuolueita, erityisesti äärivasemmistolaista Die Linke-puoluetta ja sosiaalidemokraattista SPD-puoluetta, pääasiassa niiden maahanmuuttopolitiikan ja Palestiinaa tukevan kannan vuoksi.

Vasemmistopuolueet olisivat saaneet lähes 70 prosenttia äänistä, jos vain muslimit olisivat osallistuneet toissa viikolla pidettyihin liittopäivävaaleihin, mikä ennakoi melko synkkää tulevaisuutta Saksan oikeistopolitiikalle, ellei nykyisiä maahanmuutto- ja väestökehityssuuntauksia saada käännettyä.

Saksan yleisradioyhtiö ZDF:lle teettämän Wahlen-tutkimuksen mukaan palestiinalaismyönteisintä Die Linke -puoluetta kannatti 29 prosenttia muslimeista, joilla on Saksan kansalaisuus, mikä on yli kolme kertaa enemmän kuin heidän valtakunnallinen tuloksensa (8,8 prosenttia). Sosialistinen SPD sijoittuu toiseksi 28 prosentin kannatuksella muslimien keskuudessa, vaikka se kärsi historiansa suurimman vaalitappion ja sai valtakunnallisesti vain 16,4 prosenttia.

Keskustaoikeistolainen CDU puolestaan sai vain 12 prosenttia ja kansalliskonservatiivinen Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolue 6 prosenttia eli paljon alle puolet niiden todellisesta tuloksesta, ja molemmat olisivat jääneet pois hallituksesta, jos vain muslimit olisivat äänestäneet.

Toisaalta vihreät pärjäsivät surkeasti vain 4 prosentilla muslimien keskuudessa – mikä osoittaa, että ilmasto on yksinkertaisesti yhdentekevä asia yhteisössä – kun taas vasemmistopopulistinen BSW, vaikka se on myös maahanmuuttovastainen, olisi päässyt liittopäiville yli 6 prosentin äänisaaliilla.

Vaikka kaikki Saksan ulkomaalaiset eivät ole muslimeja, nämä tiedot ovat kuitenkin tällä hetkellä lähimpänä maahanmuuttajien poliittisten suuntausten kartoittamista. Tulevaisuuden vaikutukset voivat olla katastrofi oikeistopolitiikalle, sillä muslimien äänestäjäkunnan odotetaan kasvavan paljon nopeammin kuin muiden ryhmien.

Tähän on kolme syytä. Yksi on jatkuva massamaahanmuutto, jota tuleva CDU-SPD-koalitio ei todennäköisesti suostu hillitsemään. Toinen on yhteisön paljon korkeampi syntyvyys (1,9 lasta naista kohti) verrattuna ei-muslimeihin (1,4 lasta). Lisäksi vain noin puolella Saksan muslimiväestöstä on tällä hetkellä kansalaisuus ja äänioikeus, mutta monet jäljelle jäävistä kolmesta miljoonasta tulevat myös vähitellen kansalaisiksi, mikä kasvattaa entisestään vasemmiston uskollisimpia äänestäjiä.

Ehkä ei ole yllättävää, että vasemmistopuolueet ovat paljon tietoisempia tästä vaikutuksesta. Vähän ennen vaaleja sosialistien entinen valtiosihteeri Sawsan Chebli kirjoitti Saksan väestörakenteen kehityssuuntauksista ja sanoi, että kasvava muslimiväestö on yksi SPD:n tärkeimmistä ”vahvuuksista”. Toisen polven palestiinalainen maahanmuuttajapoliitikko pyysi muslimikollegoitaan, jotka harkitsevat maasta lähtöä, jäämään ja äänestämään sen sijaan, koska ajan myötä ”demografia luo tosiasioita”.

Yksi tosiasia on se, että Palestiinaa (tai pikemminkin Israelia) kannattava asia on ollut yksi suurimmista muslimien mobilisoivista tekijöistä näissä vaaleissa. Siksi äänekkäin Israel-kriitikko Die Linke menestyi niin hyvin yhteisön keskuudessa ja osittain siksi, että puolue voitti kuusi vaalipiiriä suoraan – mukaan lukien yhden Länsi-Berliinin vaalipiirin ensimmäistä kertaa historiassaan.

Vasemmistolle lisää äänestäjiä Euroopan ulkopuolelta

Suuntaus näkyy myös muissa länsimaissa, kuten Ranskassa, jossa vasemmistojohtaja Jean-Luc Mélenchon on hiljattain puhunut avoimesti väestörakenteen merkityksestä ja kehunut, että meneillään on väestövaihto.

”Meistä on määrä tulla kreolikansa, ja se on paljon parempi!” Mélenchon huudahti puheessaan Toulousessa.

Vasemmistoliberaalit puolueet kautta Euroopan varmistavat valtansa jatkuvuuden avoimien rajojen politiikallaan ja hankkimalla lisää äänestäjiä kolmansista maista.

Lähde: European Conservative

