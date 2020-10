”Vasemmisto on liittoutunut islamistien kanssa”

Kun Jean-Pierre Obin aikanaan toimi Ranskan koulutarkastuksessa, hän huomasi islamististen hyökkäysten vaaran.

Ranskan koulutarkastusviraston tarkastajana toimiessaan Jean-Pierre Obin laati jo vuonna 2004 raportin islamismin vaaroista. Poliitikot eivät silloin piitanneet siitä. Vuonna 2018 eläkkeelle jäänyt Obin julkaisi Ranskan koulujen soluttamisesta kertovan kirjan Kuinka päästimme islamismin kouluihin (Wie wir den Islamismus in die Schulen gelassen haben”).

Kun Obin kuuli ranskalaista opettajaa kohdanneesta hirmutyöstä, hänet valtasi kauhu, sitten suru ja lopulta viha. Hän oli jo paljon aiemmin nähnyt tulossa olevan draaman mutta joutui katselemaan vierestä, kuinka vastuussa olevat henkilöt luistivat vastuustaan: he joko luopuivat viroistaan tai sulkivat silmänsä todellisuudelta.

– Nyt korjataan noiden laiminlyöntien satoa, Obin korostaa.

Entisen viranomaisen mielestä nyt eletään historiallisia hetkiä. Monen silmät ovat jo avautuneet, mutta on selvää, että ”tämä taistelu tulee kestämään pitkään”.

– Joudumme totuttelemaan tähän uuteen ja varsin synkkään historian vaiheeseen.

Joissakin Ranskan osissa jokainen islamin ideologiaa vastaan taisteleva joutuu epäillyksi islamiin kohdistuvasta vihamielisyydestä. Obin uskoo, että vasemmisto on merkittävässä määrin vastuussa todellisuuden kieltämisestä.

– Ei vain osa, vaan vasemmiston enemmistö on selkeästi vastuussa vallitsevan todellisuuden kieltämisestä. Uhri-vasemmisto jatkaa ”Sorron yöstä” kirjan kirjoittaneen aktivisti Frantz Fanonin perinnettä [Frantz Omar Fanon oli psykiatri ja filosofi ja ehkä samalla myös 1900-luvun merkittävin dekolonisaatiota käsitellyt yhteiskuntafilosofi ja kolonialismin psykopatologi]. Fanoniin asti Länsimaiden proletaarien katsottiin olevan sorrettuja. Yhtäkkiä sorrettuja olivatkin kolmannen maailman kansat. Vasemmisto ryhtyi epäpyhään ja samalla uskonnolliseen liittoon käydäkseen sotaa imperialismia vastaan. Kansojen oopiumina pidetty uskonto muuttui hetkessä sementiksi, joka pitää kaiken koossa imperialismin vastaisessa taistelussa.

Obin pelkää, että Patyn murha tulee johtamaan muun muassa opettajien suurempaan itsesensuuriin.

– Jo ennen murhaa puolet opettajista sensuroi puheitaan ja vältti tiettyjä teemoja, koska he pelkäsivät kostoa. Tämän järkyttävän tapauksen jälkeen on vaarana, että itsesensuuri lisääntyy.

Vaikka monet uskovat, että taistelu Euroopasta on jo hävitty, Obin on luottavainen tulevaisuuden suhteen.

– Lyhyellä tähtäimellä olen pessimisti, mutta luottavainen pitkällä tähtäimellä. Valistus tulee lopulta voittamaan. Meidän on pureuduttava toisella tapaa islamismiin. Ranska on vapauden tyyssijana islamistien maalitaulu. Koska koulu kasvattaa oppimaan nämä arvot, niin se on siksi tuon maalitaulun keskipiste.

Obinin mukaan ongelmaan on olemassa vain yksi ratkaisu: ideologian ymmärtäminen.

– Salafismi ja muslimiveljeskunta eivät historiallisesti edusta mitään uutta ideologiaa, Obin muistuttaa.

– Molemmat noista ajavat pitkän tähtäimen tavoitteita ja ne ovat aktiivisia kaikkialla maailmassa. 92% islamistisen terrorin uhreista on muslimeja ja tämän takia tätä sotaa käydään ennen kaikkea muslimimaissa. Siksi on harhakuvitelmaa luulla, että me onnistumme Euroopassa voittamaan tämän ideologian. Hallituksiemme on noudatettava kärsivällistä ja pitkäjänteistä politiikkaa. Obin jatkaa.

Kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys tarkoittaa sitä, että politiikan tulee pysyä koherenttina eikä strategiaa muuteta jokaisen hallitusvaihdoksen yhteydessä. Islamismin vastaisessa taistelussa tarvitaan sitkeyttä ja jatkuvuutta.

Lähde Welt.