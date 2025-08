Vasemmisto raivostui myös toisesta mainoksesta, jossa esiintyy valkoinen ja mainitaan geenit

Mainoksessa komea valkoinen mies sanoo ruskettuvansa geeniensä ansiosta.

Suurimmalle osalle lukijoistamme on muiden medioiden kautta tullut tietoon kohu näyttelijä Sydney Sweeneyn American Eagle -farkkumainoksesta, jossa puhutaan naisen hyvistä farkuista, jonka jotkut tulkitsevat sen sijaan hänen geeneistään puhumisesta sanan ”jeans”,eli farkut lausuttavan samalla tavalla kuin ”genes”, eli geenit.

Vasemmisto sai Sweeneyn mainoksesta itkupotkuraivarin hänen ollessa viehättävä vaalea nainen, ja nyt he ovat löytäneet uuden raivon kohteen Dunkin’ Donutsin mainoksesta, jossa komea valkoinen mies sanoo rusketuksensa johtuvan geeneistään.

Donitseja ja juomia tarjoilevan pikaruokayrityksen mainoksessa esiintyy näyttelijä Gavin Casalegno, joka lekottelee uima-altaan luona ja sanoo:

”En pyytänyt olla kesän kuningas, se vain tapahtui. Tämä rusketus? Genetiikkaa. Sain juuri värianalyysini ja arvatkaa mitä? Kultainen kesä, kirjaimellisesti. En vain mahda sille mitään, että joka kerta kun juon Dunkinin Golden Hour -virvokkeen, on kuin aurinko löytäisi minut. Joten jos näiden virvokkeiden siemailu tekee minusta kesän kuninkaan, olen syyllinen.”

TikTokin vasemmistolaiset olivat raivostuneet mainoksesta, ongelmanaan Casalegno mainitsemassa geeninsä sekä se, että hän on esteettinen valkoinen ihminen kuten Sweeney. He syyttävät nyt myös Dunkinia siitä, että he markkinoivat valkoisia piirteitä ylivertaisina.

Lähteet: Breitbart, Fox News

