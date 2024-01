Vasemmistoakateemikko Malmön yliopistossa ahdistelee valkoisia opiskelijoita – potkut uhkaa

Ane Kirkegaard, rauhan- ja konfliktintutkimuksen tutkija, on vaarassa saada potkut Malmön yliopistosta. Tämä johtuu muun muassa siitä, että hän on julkisesti ilmoittanut halunsa syrjiä valkoisia opiskelijoita ja todennut, että heidän on käytävä läpi ”valkaisunpoistoprosessi”.

”Jos joku ei-valkoinen opiskelija joutuu ongelmiin tai raportoidaan yliopiston jollekin taholle, aion syyttää siitä valkoisia opiskelijoita”, Ane Kirkegaard selitti kurssilaisilleen rauhan- ja konfliktintutkimuksen kurssillaan Malmön yliopistossa.

”Minulla on tunne, että hän ei pidä valkoisista opiskelijoista”, sanoo opiskelijaedustaja yliopiston Kirkegaardiin kohdistuvassa tutkinnassa.

Edustaja pitää myös huolestuttavana, että Ane Kirkegaard on toistuvasti puhunut ”valkaisunpoistoprosessista” ja siitä, että hän aikoo ”poistaa valkoisuuden meidän mielestämme”.

Sydsvenskanin ensimmäisenä huomioima tutkimus Kirkegaardista ei mainitse häntä nimeltä ja keskittyy siihen, että häntä syytetään myös Venäjän, Iranin ja Afganistanin talebanien puolustamisesta. Tämän väitetään saaneen iranilaiset opiskelijat tuntemaan olonsa epämukavaksi.

Fria Tider on lukenut Kirkegaardiin kohdistuvan tutkinnan paperit, jossa häntä kuvataan arvostetuksi ja hän on työskennellyt yliopistossa 20 vuotta. Häntä on aiemmin ylistetty työnantajan toimesta hänen tutkimustyöstään ja hän on esiintynyt useita kertoja ”asiantuntijana” mediassa.

”Jotkut opiskelijat ovat ilmaisseet pelkäävänsä Ane Kirkegaardia ja miettivänsä, mitä tapahtuu, jos he joutuvat opetustilanteeseen hänen kanssaan tulevaisuudessa. Voinko kirjoittaa mitä haluan? Täytyykö minun kirjoittaa jotain, mikä sopii hänen intresseihinsä ja näkökulmaansa? Miten käy, jos hänet nimitetään ohjaajakseni tai tarkastajakseni?” hänestä kysytään.

Joulukuussa tehty tutkinta Kirkegaardista päättyi siihen, että syytökset häntä vastaan pitävät paikkansa. Se osoittaa myös, että hän on tehnyt työmatkan, jonka työnantaja oli nimenomaisesti kieltänyt.

Nyt Malmön yliopisto haluaa erottaa 54-vuotiaan vasemmistoakateemikon. Tutkijan mukaan henkilökohtaisista syistä irtisanomiseen on asialliset perusteet.

”Kyse ei ole siitä, mitä työntekijä saa yksityisesti ajatella ja tuntea. Mutta opettajana ja tutkijana on noudatettava selkeitä tieteellisiä ihanteita”, sanoo tutkija, joka kuuluu yliopiston johtoon.

Malmön yliopisto (aiemmin Malmön korkeakoulu) on aiemmin tunnettu vasemmistoekstremismin keskuksena ja sitä on kutsuttu ”Skånen Södertörniksi”, viitaten pahamaineiseen Södertörnin korkeakouluun.

Ane Kirkegaardia ei ole tavoitettu kommenttia varten.

Lähde: Fria Tider