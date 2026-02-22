Vasemmistoaktivistit estivät punk-keikan – ”Inklusiivisuus” voitti sananvapauden

Misfits-yhtyeen entinen laulaja joutui jälleen cancel-kulttuurin hampaisiin, kun hänen poliittiset näkemyksensä nousivat musiikin edelle.
Manchesterissa toimiva Holy Diver -keikkapaikka on perunut Yhdysvalloista saapuvan punk-rock -muusikon Michale Gravesin esiintymisen sen jälkeen, kun vasemmistolaiset aktivistit aloittivat verkossa painostuskampanjan ja lähettivät uhkaavia viestejä tapahtuman järjestäjille, uutisoi Manchester Evening News. Päätöstä perusteltiin sillä, että Gravesin poliittiset näkemykset eivät sovi ”inklusiiviseen turvalliseen tilaan”, joksi tapahtumapaikka itseään kuvailee.
Graves, joka tunnetaan Misfits-yhtyeen entisenä laulajana, on joutunut vuosia jatkuneen ajojahdin kohteeksi tuettuaan julkisesti niitä amerikkalaisia mielenosoittajia, joita syytettiin Capitol-kukkulan tapahtumista tammikuussa 2021. Hänen mukaansa nyt nähty peruutus on osa järjestelmällistä cancelointi-kampanjaa, jonka tarkoituksena on sabotoida hänen Britannian-kiertuettaan.
“En edistä väkivaltaa enkä vihaa. Musiikkini on aina ollut ihmisiä yhdistävä voima – kaikki ovat tervetulleita keikoilleni,” Graves kommentoi päätöstä.
Tapauksen ympärillä kuohuu laajemminkin. Useat muutkin artistit ovat viime vuosina menettäneet työtilaisuuksia poliittisten mielipiteidensä vuoksi. Esimerkiksi irlantilainen laulaja Róisín Murphy joutui kulttuurisen noitavainon kohteeksi kritisoituaan lasten hormonihoitoja, ja brittiläinen punk-artisti Louise Distras kamppailee parhaillaan oikeusprosessissa, jonka taustalla on transaktivistien häirintä.
Holy Diverin päätös osoittaa, että punkin alkuperäinen henki – kapinallisuus, sananvapaus ja vastavirtaan kulkeminen – on vaihtunut poliittiseen yhdenmukaisuuteen. Kun ”punk-yhteisöksi” itseään kutsuva joukko vaatii artistien hiljentämistä, on vaikea enää puhua alakulttuurista, joka aikoinaan vastusti auktoriteetteja.