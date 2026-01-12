Vasemmistoaktivistit kieltäytyvät suremaan ICE:n ampumaa naista – ”Hän oli valkoinen”

ICE-agentin surmaaman naisen tapaus on jakanut Minneapolisin: vasemmisto ei halua surra ”etuoikeutettua valkoista” uhria.

Minneapolisissa kuohuu jälleen. 37‑vuotias Renee Nicole Good ammuttiin viime keskiviikkona kuoliaaksi Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomaisen ICE:n agentin toimesta, mutta osa paikallisista vasemmistolaisista aktivisteista ei halua osallistua muistotilaisuuksiin – syynä uhrin ihonväri.

Daily Wiren toimittajalle puhunut mielenosoittaja kiteytti ristiriitaisen tunnelman tavalla, joka on herättänyt laajaa keskustelua: ”Se tuntuu väärältä… ehkä siksi, että olen itse valkoinen ja minulla on etuoikeuksia. Valkoiset kyyneleet eivät aina ole hyödyllisiä, kun mustat ja ruskeat ihmiset ovat kokeneet tätä niin pitkään.”

Goodia ammuttiin kolmesti kasvoihin Minneapolisissa. Tapaus on synnyttänyt sekä surua että raivoa, ja mielenosoituksia on levinnyt New Yorkiin, Portlandiin ja Phoenixiin asti.

New Yorkissa aktivistit ovat huutaneet iskulauseita, jotka kohdistuvat suoraan ICE:en ja sisäisen turvallisuuden sihteeri Kristi Noemiin: ”Pelasta henki, tapa ICE” ja ”Kristi Noem hirtetään”. Noem on puolustanut ICE:n toimintaa äänekkäästi, mikä on tehnyt hänestä vasemmiston silmissä pääkohteen.

Liittovaltion sisäisen turvallisuuden ministeriö on vastannut tilanteeseen lähettämällä Minneapolisiin lisäresursseja – vähintään sata uutta agenttia on matkalla kaupunkiin The New York Timesin saamien asiakirjojen mukaan.

Virasto kertoo, että sekä Minneapolisin että Portlandin ampumatilanteet olivat itsepuolustusta tilanteessa, jossa Renee Nicole Good ei suostunut tulemaan ulos autosta, vaan lähti ajamaan ja yritti ajaa autollaan ICE-agentin päälle. Paikalliset viranomaiset ja liittovaltion asiantuntijat kyseenalaistavat kuitenkin virallisen selityksen. Minneapolisin pormestari Jacob Frey on mennyt pidemmälle ja vaatinut ICE:n poistumista kaupungista kokonaan.

Levottomuuksien vuoksi Minnesotan kuvernööri Tim Walz on aktivoinut kansalliskaartin, ja Minneapolisin koulut ovat keskeyttäneet opetuksen loppuviikoksi turvatakseen oppilaiden arjen.

Tapaus on jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka Yhdysvaltain sisäinen jakolinja syvenee – ja kuinka ideologiset ristiriidat ulottuvat nykyisin siihen, minkä ihonvärin omaavia ihmisiä saa surra ja mitä ei.

Leftist woman says she “feels wrong” for paying her respects to Renee Good because she’s a “white woman who’s privileged.” “White tears are not helpful.”pic.twitter.com/ReJat6GgJU — Breaking911 (@Breaking911) January 9, 2026

Lue lisää aiheesta: