Vasemmistolaiset avautuvat: vasemmistopiirien sisäinen cancel-kulttuuri ”vituttaa”, kulttuuri on konservatiivien väärän lipun operaatio

Jopa vasemmistolaiset alkavat kyllästymään omien piiriensä cancel-kulttuuriin. Asia selviää tuoreesta Syndikaatti-podcastista, jossa pitkän linjan anarkistiaktivistit avautuvat kyllästymisestään anarkistipiirien nuoreen sukupolveen.

Juontajien mukaan vasemmistopiirien sisällä vaikuttaa cancel-kulttuuri, jossa jokaisen ”omien piirien” sisällä olevan henkilön jokaista sanomista ja tekemistä valvotaan mikroskooppisella tarkkuudella, jotta kaikki pysyvät varmasti ideologisesti oikeaoppisella polulla. Yksikin väärä sana tai vaikkapa väärän sanan sanoneen ja siten canceloinnin kohteena olevan henkilön puolustaminen millään tapaa johtaa välirikkoihin ja siihen, että toimintamahdollisuudet viedään pois.

Nyt Palestiinan ja Israelin välisen sodan myötä vasemmiston somettajat ovat olleet aggressiivisia niitä kohtaan, jotka eivät istu koko ajan älypuhelin kourassa täyttämässä profiiliaan kansanmurhaa käsittelevillä kommenteilla. Vasemmistolle kaikki aktivismi tapahtuu nykyään puhelinten takaa globaalien somefirmojen alustoilla.

Juontajista toinen kutsuu vasemmistopiirien sisäistä kulttuuria paranoidiksi. Samassa podcastissa he kuitenkin käsittelevät kulttuurin syntyä siitä näkökulmasta, että kyseessä olisikin konservatiivien ja oikeistolaisten synnyttämä väärän lipun operaatio, jolla vasemmisto saadaan tappelemaan keskenään ja kulttuuri- ja bisnesalalla vaikuttavat raiskaajamiehet saavat jatkaa toimintaansa rauhassa ilman ylimääräisiä #MeToo-kampanjoita.

Cancelointi ei koskaan koske oikeistoa tai konservatiiveja, joten on mahdollista että konservatiivit ovat masinoineet koko camcel-kulttuurin rakentamisen, podcastissa pohditaan.

He käyttävät yhtenä käytännön esimerkkinä Terf-termiä. Terf tarkoittaa trans eksklusiivista radikaalifeministiä. Termi itsessään on niin ”pahan kuuloinen”, että se ei voi olla radikaalifeministien itsensä keksimä – syyllisten on pakko olla konservatiiveja.

He kutsuvat itse terffismiä sosiaalisesti hyväksytyksi misogynian muodoksi. Heille terffit eivät ole varsinaisesti edes oikea asia, vaan naamio jonka takaa keksiä kaikenlaisia älyttömyyksiä.

Juontajista toinen on viimeksi syksyllä tullut suljetuksi ulos anarkistien kirjamessuilta. Hänen rikoksensa oli kutsua synnytystä naiselliseksi kokemukseksi. Hän kertoo podcastissa, että itse messuilla kyllä oli mukana ihmisiä, jotka ovat syyllistyneet tekoihin, jotka todennäköisesti johtaisivat välirikkoihin piireissä, mikäli asiat tulisivat esille.