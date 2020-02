Vasemmistoliiton aktiivin vihaviestit johtivat eroamiseen – poliisi aloittaa esitutkinnan kansanryhmää vastaan kiihottamisesta

Vasemmistoliiton läntisen piirin toiminnanjohtaja eroaa tehtävistään vihaviestikohun seurauksena. Poliisi aloittaa vihaviesteistä esitutkinnan. Rikosnimike on kansanryhmää vastaan kiihottaminen.

Misha Dellinger, Vasemmistoliiton läntisen piirin toiminnanjohtaja ja pitkän linjan vasemmistoaktiivi nousi eilen otsikoihin hänen luomaltaan Twitter-tililtä lähetettyjen vihaviestien tultua julkisuuteen.

Huggywuggy2 -tililtä oli vuosina 2017 ja 2017 twiitattu muun muassa ”I’m of the opinion that nazis should be shot without mercy”, ”And yes, I have the right to kill in self defense and killing fascists is ALL about self defense”, ”I think we should kill fascists” sekä ”Violence works very well, it’s incredibly effective”.

Perussuomalaisten nykyistä europarlamenttiedustajaa Laura Huhtasaarta Dellinger sanoi viesteissään fasistiseksi valkoisen ylivallan edustajaksi ja Jussi Halla-ahoa ”ihan selväksi fasistiksi”. Ilmastonmuutoksen kieltäjiä Dellinger puolestaan vaati ammuttavaksi.

Vasemmistoliiton tiedotteen mukaan Misha Dellinger jättää tehtävänsä puolueen läntisen piirin toiminnanjohtajana. Dellingerin vihaviesteistä on torstaina tehty rikosilmoitus Lounais-Suomen poliisilaitokselle. Ilta-Sanomien mukaan poliisi aloittaa esitutkinnan nimikkeellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Dellinger nousi otsikoihin myös kesällä 2015 toimiessaan Varsinais-Suomen vasemmistonuorten piirisihteerinä. Turun Sanomat kertoi Dellingerin ihmetelleen Facebook-keskustelussa, miksi Ruotsin kuninkaallisia ei ole ammuttu.

Puheenjohtaja Li Andersson kertoo puolueen olevan rauhan liike, eivätkä Dellingerin kirjoitukset hänen mukaansa edusta Vasemmistoliiton arvoja.

Myös nykyään opetusministerinä toimiva Li Andersson on ollut otsikoissa yhteyksistään väkivaltaiseen äärivasemmistolaiseen järjestöön. Li Andersson herätti joulukuussa 2014 huomiota esiinnyttyään kuvassa, jossa näkyi useita tietokoneen kanteen liimattuja äärivasemmistolaisten järjestöjen merkkejä, kuten väkivaltainen Antifa.

– Sekä toi kuva että läppäri ovat vuosia vanhoja. Uusi läppäri ilman tarraa ollut käytössä pitkään. Aivan älytöntä tällainen ”kohu”, Andersson kuittasi kohun twiitissä.