Vasemmistoliiton Yrttiaho: EU:n elpymisrahasto tarkoittaa Suomelle miljardien menetystä ja talouskuria – Saksan tavoitteena liittovaltio

EU:n komission esitys elpymisrahastosta tulee johtamaan Suomessa miljardien laskuun ja ankaraan talouskuriin, katsoo Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho.

Talousvaliokunnan jäsen Johannes Yrttiaho on kritisoinut esitystä elpymisrahastosta mm. täysistuntopuheessaan viime viikolla.

– Joissain lausunnoissa elpymisrahastoa on pidetty siten myönteisenä, että avustuksien jakoon ei liittyisi eurooppalaista talouskuria, kuten viime vuosikymmenen kriisirahoitukseen. Koko asia on vielä tämänkin osalta tosiasiassa auki, mutta varmaa on jo nyt, että rahaston nettomaksajien, kuten Suomen, julkiseen talouteen vaikutus on rajusti negatiivinen.

– Suomalaiselle poliittiselle oikeistolle tarjoutuu lisää välineitä ajaa maahan kovaa talouskuripolitiikkaa, jota jo nyt mm. Vihriälän ja Hetemäen työryhmät esittävät lääkkeeksi koronatoimien velkaannuttamaan julkistalouteen.

– ”Talousviisaiden” suosittelemat rakenneuudistukset tarkoittavat ennen kaikkea työttömyysturvan ja työntekijän aseman heikennyksiä. Myös muuta sosiaaliturvaa sekä hyvinvointipalveluita uhkaava leikkaukset.

EU:n elpymisrahasto ja korotettu rahoituskehys ovat suuruudeltaan yhteensä noin 1 900 miljardia euroa. Elpymisrahaston osuus tästä on 750 miljardia euroa, jakaantuen 500 miljardin avustuksiin ja takauksiin sekä 250 miljardin lainaosuuteen. Suomen kokonaisvastuu rahastosta olisi noin 13 miljardia, minkä päälle tulisivat lisäksi korot ja muut kulut. Tästä 8,5 miljardia tulisi avustuksista ja loput lainamuotoisesta tuesta. Nettosaannoksi on arvioitu avustusten osalta 3,5 miljardia. Lainaa Suomen ei kannattaisi rahastosta ottaa, sillä lainaa saa edullisemmin markkinoilta.

Suomen nettomenetys olisi järjestelyissä pelkästään avustusten osalta 4-5 miljardia euroa.

– Yhdessä aiempien koronakriisiin liittyvien EU-vastuiden sekä finanssi- ja eurokriisien yhteydessä muodostuneiden vastuiden kanssa riskit uhkaavat muodostua julkisen talouden kannalta kestämättömän suuriksi, sanoo Yrttiaho.

– EU-integraatio näyttää edelleen etenevän kriisien kautta. Saksan nyt astuessa EU-puheenjohtajaksi Merkelille on kunnia-asia viedä läpi koronakriisillä perusteltu elpymisrahasto, jonka logiikka johtaa liittovaltiorakenteiden vahvistumiseen. Komission rahastoa varten ottama velka maksetaan takaisin vuosina 2028—2058 kasvavina jäsenmaksuina ja EU:n muilla ”mahdollisilla omilla varoilla”, kuten elpymisrahastoa koskevassa esityksessä todetaan. Tässä viitataan muun muassa EU-tason veroihin, Yrttiaho sanoo.

-Eduskunnan perustuslakivaliokunta on aivan oikein huolissaan Suomen budjettisuvereniteetista. Se vaarantuu, koska kasvava EU-budjetti verotusoikeuksineen tarkoittaa isoja askeleita kohti Saksan etuja palvelevaa liittovaltiota.

Kansanedustaja Yrttiaho muistuttaa, että ”kyseessä ei ole Suomen kaltaisen pienen EU-jäsenmaan edun mukainen kehityssuunta”.