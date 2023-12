Vasemmistopoliitikko sairaalaan ”pohjoisafrikkalaisten” miesten hyökkäyksen jälkeen vain muutaman metrin päässä kodistaan

Ranskalainen vasemmistopoliitikko kuvaili hiljattain hallituksen maahanmuuttolakia ”häpeälliseksi”, jolla rajoitetaan maahanmuuttajien oikeuksia.

Ranskalainen apulaispormestari, joka kutsui hallituksen maahanmuuttolakiehdotusta ”häpeälliseksi” ja ”vastenmieliseksi”, joutui keskiviikkoiltana sairaalahoitoon sen jälkeen, kun pohjoisafrikkalaisten miesten jengi kävi hänen kimppuunsa raa’asti vain muutaman metrin päässä hänen omasta kotiovestaan.

Sosialistipuolueen (PS) Mathieu Hanotinin apulaispormestari Oriane Filhol oli palaamassa kotiin työpalaverista, kun useat miehet hyökkäsivät hänen kimppuunsa hänen kotinsa pihatiellä noin kello 21.30 illalla.

Solidaarisuudesta, naisten oikeuksista ja syrjinnän vastaisesta taistelusta vaalipiirissään vastaavaa vaaleilla valittua virkailijaa ”lyötiin väkivaltaisesti kasvoihin ja vartaloon iskuilla”, ilmoitti poliisilähde Le Parisien -sanomalehdelle.

Vasemmistopoliitikko onnistui pakenemaan hyökkäystä ja juoksi jalkaisin muutaman kadun päässä sijaitsevaan ystävänsä kotiin, mutta hyökkääjien kerrottiin ajaneen häntä takaa ja antaneen lisää iskuja ennen kuin hän pääsi pakenemaan pakoautolla.

Pohjoisafrikkalaisen näköiset hyökkääjät

Le Figaro -sanomalehden siteeraama poliisilähde kertoi, että miehet olivat ”pohjoisafrikkalaisen” näköisiä, ja heillä oli ”kasvot piilossa kirurgin maskin takana ja huppu päässä”.

Uhri vietiin hoitoon Saint-Denisin sairaalaan, mutta hänet on sittemmin kotiutettu ja hän on tehnyt rikosilmoituksen.

Tutkintaa johtaa Bobignyn syyttäjänvirasto, joka vahvisti harkitsevansa syytteen nostamista ”kasvonsa peittäneiden henkilöiden harjoittamasta väkivallasta, joka on johtanut yli kahdeksan päivää kestävään täydelliseen työkyvyttömyyteen ja kohdistunut henkilöön, jolle on uskottu julkisen palvelun tehtävä”.

Tätä artikkelia kirjoitettaessa tapaukseen liittyviä pidätyksiä ei ollut tehty.

”Tarkat syyt näyttävät liittyvän läheisesti hänen sitoutumiseensa vaaleilla valittuna virkamiehenä”, luki Saint-Denisin kaupungintalon lehdistötiedotteessa torstaina.

”Saint-Denisin vaaleilla valittujen edustajien sitoutuminen toimikautensa hoitamiseen on täydellistä. Mikään ei käännä heidän päättäväisyyttään takaisin. Tämän raukkamaisen hyökkäyksen tekijät on saatava kiinni mahdollisimman nopeasti ja heitä on rangaistava tuomioistuimissa”, tiedotteessa lisättiin.

Useat poliitikot eri puolilta poliittista kenttää ilmaisivat solidaarisuutensa Filholille hyökkäyksen jälkeen, mukaan lukien hänen esimiehensä Mathieu Hanotin. Hän järjesti perjantaina kello 18.30 kokoontumisen kaupungin aukiolla niille, jotka haluavat ”seisoa yhdessä tämän sanoinkuvaamattoman väkivallan edessä”.

Viimeisimmässä sosiaalisessa mediassa julkaistussa viestissään Filhol kritisoi Ranskan hallituksen maahanmuuttolakia, joka hyväksyttiin oikeistopuolueiden tuella aiemmin tällä viikolla ja jossa rajoitetaan maahanmuuttajien oikeuksia, mukaan lukien heidän oikeuttaan sosiaaliturvaan.

”Vaikka teemme paikallisviranomaisistamme kaiken voitavamme tukeaksemme perheitä ja edistääkseen heidän jo ennestään vaikeasti saatavia oikeuksiaan, nyt hallitus ja sen liittolaiset vierittävät näitä oikeuksia maahanmuuttolakiehdotuksella. Häpeällistä, vastenmielistä”, hän kirjoitti.

