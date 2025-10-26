Vasemmistopoliitikot ja feministiryhmät protestoivat oopperajuhlia Rammstein-yhtyeen laulaja Till Lindemannin osallistumisen vuoksi

Rammsteinin laulaja Till Lindemann on kutsuttu Leipzigin oopperajuhliin VIP-vieraaksi, mikä on saanut SPD:n ministerin vetäytymään tapahtumasta. Taustalla kytee kiista hyväksikäyttösyytöksistä ja kulttuuritapahtumien vastuusta.

Petra Köpping (SPD) on ilmoittanut jäävänsä pois Leipzigin oopperajuhlista, vastalauseena Rammstein-yhtyeen laulaja Till Lindemannin kutsulle tapahtumaan. Köppingin mukaan päätös on tehty rauhanomaisen rinnakkaiselon edistämiseksi, sillä useat vasemmistolaiset ja feministiset ryhmät ovat suunnitelleet mielenosoituksia Lindemannin läsnäoloa vastaan.

Lauantaina järjestettävän juhlan yhteydessä muun muassa ”Omas gegen Rechts” -liike aikoo osoittaa mieltään oopperatalon edustalla. Protestoijat kritisoivat sitä, että tapahtuma tarjoaa näkyvyyttä henkilölle, jota vastaan on aiemmin esitetty vakavia syytöksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja vallan väärinkäytöstä. Yhteisessä vetoomuksessa mielenosoittajat kuvaavat kutsua ”kohtalokkaaksi signaaliksi”.

Järjestäjät puolustautuvat

Oopperajuhlan järjestämisestä vastaava taho on kommentoinut, että Lindemannin kutsu ei ollut heidän virallinen päätöksensä, vaan yksityinen sponsori oli lisännyt artistin VIP-vieraslistalle. Sponsorit voivat kutsua vieraita ilman tapahtuman järjestäjien erillistä hyväksyntää.

Syytökset ja tutkinnan päättyminen

Lindemanniin kohdistuvat syytökset nousivat julkisuuteen toukokuussa 2023, kun pohjoisirlantilainen Shelby Lynn kertoi sosiaalisessa mediassa, että artisti olisi vaatinut häneltä seksiä konsertin jälkeen Liettuassa. Lynnin mukaan hänet oli huumattu yhtyeen henkilökunnan toimesta, mutta hän ehti poistua paikalta ennen väitettyä kohtaamista.

Tämän jälkeen useat naiset esittivät sosiaalisessa mediassa ja saksalaiselle Spiegel-lehdelle samankaltaisia väitteitä, joiden mukaan heidät olisi huumattu ja hyväksikäytetty Lindemannin toimesta. Sekä Liettuan että Saksan viranomaiset aloittivat tutkinnat, mutta ne päättyivät myöhemmin ilman syytteitä. Berliinin syyttäjänviraston mukaan todisteiden analysointi ei tuottanut riittäviä perusteita syytöksille.

Köppingin vetäytyminen juhlista on herättänyt keskustelua kulttuuritapahtumien vastuusta ja siitä, ”millaisia arvoja ne edustavat”. Samalla se heijastaa laajempaa yhteiskunnallista jännitettä, jossa julkisuuden henkilöiden menneisyyttä ja heidän osallistumistaan tapahtumiin arvioidaan entistä tarkemmin.

