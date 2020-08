Vasemmistopolitiikan tulos: Julkkikset muuttavat pois rikollisten valtaamasta Hollywoodista

Miljoonien eurojen arvoisissa loistohuviloissa asuvat naiset eivät voi käydä lenkillä ilman että heidän kimppuunsa ei hyökättäisi. Kun julkkikset saapuvat kotiin, puutarha saattaa olla ulkopuolisten miehittämä. Nyt kun Black Lives Matter on pinnalla, vasemmistojulkkikset pakenevat Los Angelesin ylellisimmältä asuinalueelta.

Lähes kaikki näyttelijät ja artistit ovat yhtenä rintamana seisseet BLM-liikkeen puolella sekä tuominneet näyttävästi rasismin ja esittäneet mustat valkoisten uhreina.

Kun BLM-kampanja pääsi kunnolla liikkeelle, poliisi vetäytyi ja rikkaat pakenevat loistohuviloistaan, koska ennen turvalliset ja ylelliset naapurustot ovat nyt täynnä rikollisia ja huumeiden väärinkäyttäjiä.

– Kyseessä on massavaellus pois Hollywoodista, sanoo eräs muuttoyritystä pyörittävä yrittäjä. Hänellä ei ole koskaan ollut niin paljon töitä kuin nyt.

Viime viikolla yrittäjä muutti 60 miljoonan dollarin huvilan irtaimiston Tennesseehen – osavaltioon, jossa on konservatiivikuvernööri ja missä Donald Trump sai 61 prosenttia annetuista äänistä presidentinvaaleissa vuonna 2016. White flight on tosiasia. Asuntoja myydään jopa tappiolla, jotta alueelta päästäisiin pois.

– Vasemmistopoliitikot ovat tuhonneet kaupungin. Valkoiset muuttavat koska eivät tunne oloaan enää turvalliseksi, yrittäjä kertoo.

Eräs nainen kertoo, että kun hän eräänä aamuna nosti kaihtimet, puutarhassa istuskeli kolme jengiläistä. He ehdottivat naiselle seksiä, ja kun nainen sanoi soittavansa poliisin, jengiläiset vain nauroivat ja esittelivät aseitaan. Nyt nainen on aviomiehensä kanssa myynyt asuntonsa, jossa he ovat asuneet 40 vuotta.

– Tunnen sääliä niitä kohtaan, jotka jäävät Beverly Hillsiin ja joiden täytyy tulla toimeen mellakoiden ja ryöstelyn kanssa, sanoo Renee Taylor, Oscar-ehdokas. Hän sanoo lähteneensä alueelta oikeaan aikaan.

– Kun tulin Los Angelesiin 40 vuotta sitten, täällä saattoi haistaa appelsiinin. Nyt kadut löyhkäävät virtsalta, sanoo kirjailija Ed Lozzi.

Lähde Daily Mail.