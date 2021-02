Vasemmistoprofessori spreijasi iskulauseita voimaloiden seiniin – syyttäjä vaatii sakkorangaistusta

Oulun yliopiston sosiologian professori Vesa Puuronen oli tänään Lapin käräjäoikeudessa syytettynä vahingonteosta.

Lapin käräjäoikeuteen jätetyn haastehakemuksen mukaan Vesa Puuronen oli 31.5.2020 tuntemattomaksi jääneen henkilön kanssa vahingoittanut Kemijoki Oy:n Pirttikosken ja Seitakorvan voimalaitoksia maalaamalla seiniin ja muihin pintoihin erilaisia spraymaalauksia esittäen kaloja ja iskulauseita.

Syyttäjän mukaan tekoa ei voida pitää kokonaisuutena arvostellen vähäisenä, sillä teko oli suunnitelmallinen. Spreijaajat olivat valmistautuneet tekoon muun muassa erilaisilla sabluunoilla.

Puuronen on tunnustanut teon.

Syyttäjä vaatii 50 päiväsakkoa vahingonteosta. Lisäksi Puuronen on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 80 euroa.

Lapin käräjäoikeus antaa tuomion 19.2.

Kansalainen ei tavoittanut Vesa Puurosta kommentoimaan tapausta. Kansan Uutisille joulukuussa 2020 antamansa haastattelun mukaan vesivoimaloita vastustava Puuronen piti oikeudenkäyntiä poliittisena.

Vesa Puuronen on poliittisen uransa aikana kuulunut muun muassa taistolaisiin Suomen Demokraattiseen Nuorisoliittoon (SDNL), Sosialistiseen opiskelijaliittoon (SOL, jonka perusosasto oli Rovaniemen marxilaiset opiskelijat RoiMO) sekä Joensuun Sosialistisiin Opiskelijoihin (JOSO). Hän on ollut myös SKP:n (Suomen Kommunistinen Puolue) osastoissa sekä puolueen piirikomiteassa. SKP:n hajottua sisäisiin kiistoihinsa Puuronen oli mukana taistolaissiiven perustamassa DEVA (Demokraattinen vaihtoehto) -järjestössä. Tämän jälkeen Puuronen on toiminut Vasemmistoliitossa.

Puurosen poliittisen toiminnan keskiössä ovat rasismin vastustaminen ja monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset. Vuonna 2008 Puuronen oli perustamassa Joensuun monikulttuurisuusyhdistystä JoMoni:a, joka toimii Puurosen mukaan erittäin aktiivisesti Joensuun seudulla.

Puurosen julkaisuja ovat muun muassa ”Valkoisen vallan lähettiläät”, ”Arjen rasismi ja rasismin arki”, ”Rasistinen Suomi” sekä ”Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi”.

Puuronen on myös vaatinut vuoropuhelua ISIS-terrorijärjestön kanssa ja vastustanut ISIS:n vastaisten joukkojen koulutusta. Hänen mielestään pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen ei heikennä Suomen turvallisuutta, vaan pikemminkin lisää sitä. Hän myös haluaisi Suomen ottavan suuremman vastuun EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Vuonna 2017 Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki kieltäytyi nimittämästä kasvatustieteiden dekaanin eli tiedekunnan johtajan tehtävään ilmoittautunutta ainoaa hakijaa, Vesa Puurosta. Puurosta dekaanin tehtävään haastatellut koulutusrehtori arvioi, että tiedekunta tarvitsee toisenlaista johtajuutta.

Syksyllä 2019 Vesa Puuronen nousi otsikoihin Oulun yliopiston luokanopettajajärjestölle lähettämänsä sähköpostin vuoksi. Siinä Puuronen paheksui opiskelijajärjestön ryhtyneen marsalkka Mannerheimin suosijoiksi ja halusi Suomen marsalkan kuvan poistamista luokanopettajajärjestön tiloista.

Opiskelijajärjestö oli järjestänyt ensimmäisen vuoden opiskelijoille kilpailun, jossa yksi osa oli selfie-kuvan ottaminen Mannerheimin kuvan kanssa.

