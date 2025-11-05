Vasemmistoterrori kiihtyy: Antifan iskussa AfD-poliitikon perheen autot poltettiin Hampurissa

Hampurissa tapahtui maanantaiyönä vakava tuhopolttoisku, jonka kohteena oli Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen kansanedustaja Bernd Baumann. Iskusta on ottanut vastuun äärivasemmistolainen Antifa-liike, joka julkaisi uhmakkaan viestin Indymedia-alustalla.

Bernd Baumannin kotikadulla Hampurissa roihahti maanantain ja tiistain välisenä yönä tuhoisa tulipalo, joka tuhosi neljä autoa – mukaan lukien Baumannin ja hänen vaimonsa ajoneuvot. Poliisi herätti Baumannin aamuyöllä kello viiden aikaan, kun liekit olivat jo levinneet naapuruston muihin autoihin. Kaikki neljä ajoneuvoa paloivat käyttökelvottomiksi.

Baumann kertoi sosiaalisessa mediassa, että kyseessä oli jälleen yksi Antifan kohdistama hyökkäys häntä vastaan. Hän kuvaili, kuinka metrin korkuiset liekit levisivät nopeasti ja aiheuttivat vahinkoa myös sivullisille naapureille. ”Niin moni perhe kärsi – ilman pienintäkään empatiaa,” Baumann kirjoitti. Hän kertoi nähneensä aamulla koulumatkalla järkyttyneitä lapsia, jotka kulkivat savuavien autonraunioiden ohi vain 200 metrin päässä koulusta.

Baumann syyttää Antifan vaikutusvaltaa paitsi kadulla myös poliittisessa järjestelmässä. Hän viittaa vasemmistopoliitikko Ferat Kocakiin, joka hänen mukaansa huutaa Antifan taisteluhuutoja Saksan liittopäivillä ilman seuraamuksia. Baumannin mukaan Antifa saa jopa rahoitusta ja tukea valtiollisilta tahoilta.

Antifa julkaisi uhkaviestin Indymediassa

Indymedia-alustalla julkaistussa viestissä, jonka aitoutta poliisi ei ole vielä vahvistanut, Antifa ilmoittaa tuhonneensa Baumannin BMW:n sytytyslaitteella.

Antifan viesti alkaa tervehdyksellä: ”Tuliterveiset syytetyille, vangituille ja pakeneville Antifa-tovereille!” ja viittaa tuleviin Vasarajengi-oikeudenkäynteihin Dresdenissä ja Düsseldorfissa, joissa 13 henkilöä on syytettynä hyökkäyksistä äärioikeistolaisia vastaan Saksassa ja Unkarissa.

Antifa kritisoi oikeuslaitoksen kovenevaa linjaa militanttia vasemmistoa kohtaan ja väittää, että viranomaiset pyrkivät nyt luomaan uusia ennakkotapauksia tuomita aktivisteja terroristijärjestön jäsenyydestä. Viestissä vedotaan ”militantin antifasismin” tarpeellisuuteen nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä, jossa rasismi ja maahanmuuttajavastaisuus ovat heidän mukaansa lisääntyneet.

Lopuksi viestissä esitetään suora uhkaus: ”Muodostakaa yksi, kaksi, kolme, neljä vasarajengiä! Antifasistinen hälytys – olkoon aseena vasara tai Molotovin cocktail!” Viesti päättyy huutoon: ”Kaikki te MAGA-hullut, seuraatte Kirkiä helvettiin!” sekä solidaarisuuden osoitukseen nimeltä mainituille syytetyille.

Hampurissa Antifa toimii aktiivisesti

Tuhopoltto ei ollut ensimmäinen Baumanniin kohdistunut hyökkäys. Aiemmin tänä vuonna hänen naapurinsa auto sytytettiin tuleen. Antifa on erityisen aktiivinen Hampurissa, missä se levittää pelkoa oikeistopoliitikkojen keskuudessa.

Muutama viikko sitten kolme AfD-poliitikkoa joutui vaarallisen doksauksen (henkilötietojen julkinen paljastaminen ja levittäminen) kohteeksi, kun heidän kotiosoitteensa ja valokuvansa julkaistiin Indymediassa ja levitettiin tarroina heidän asuinalueilleen. Tarrat sisälsivät viestin: ”Huomio! AfD-fasisteja naapurustossasi.” Tämän seurauksena viranomaiset aloittivat tutkinnan.

AfD:n edustajia on Hampurissa myös fyysisesti pahoinpidelty, mukaan lukien tapaus vuodelta 2023. Vaikka Indymedia-alustalla kuka tahansa voi julkaista, monet aiemmat vastuunotot ovat osoittautuneet aidoiksi, ja sivusto toimii keskeisenä kanavana vasemmistoryhmien viestinnässä.

