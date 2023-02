Vastaamon tietomurrosta epäilty mies otettu kiinni Ranskassa

Törkeästä tietomurrosta epäilty 25-vuotias mies on otettu kiinni Ranskassa eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla. Poliisi etsintäkuulutti epäillyn lokakuussa 2022.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta tietomurrosta epäilty 25-vuotias suomalaismies on otettu kiinni Ranskassa tänään 3.2.2023. Ranskan poliisi otti epäillyn kiinni Suomen poliisin tekemän pidätysmääräyksen nojalla. Poliisi käynnistää välittömästi toimenpiteet epäillyn luovuttamiseksi Suomeen.

Luovuttamiseen liittyvää prosessia hoidetaan tiiviissä yhteistyössä Ranskan viranomaisten kanssa. Ranskan poliisi vastaa epäillyn säilyttämisestä niin kauan, kunnes hänet luovutetaan Suomeen.

Epäilty vangittiin poissaolevana Helsingin käräjäoikeudessa lokakuussa 2022 todennäköisin syin epäiltynä törkeän kiristyksen yrityksestä, törkeästä tietomurrosta ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Samalla hänestä tehtiin eurooppalainen pidätysmääräys ja hänet etsintäkuulutettiin.

– Kiinniotto on jo pitkään kestäneen kansainvälisen yhteistyön ja poliisin oman tiedonhankinnan tulos. Luovutusprosessin aikataulu riippuu monesta seikasta, joten tässä vaiheessa on haastava arvioida, milloin epäilty saadaan Suomeen. Kun epäilty on luovutettu Suomeen, asiassa tulee järjestää Suomessa uusi vangitsemiskäsittely. Tavoitteena on päästä kuulustelemaan epäiltyä mahdollisimman pian, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisista.

Esitutkinta on edelleen kesken. Poliisi tiedottaa asiasta lisää, kun se on tutkinnan tilanne huomioon ottaen mahdollista.