Vastaanoton kuntamalli päättyy vuoden lopussa

Vastaanottokeskusten ja kuntien väliset kuntamallisopimukset ovat voimassa määräaikaisina 31.12.2023 saakka, jonka jälkeen niitä ei jatketa, sillä majoituksen poikkeusjärjestelyille ei ole enää tarvetta. Sopimukset päättyvät ilman erillistä irtisanomista.

Maahanmuuttovirasto kehitti kuntamallin keväällä 2022 Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaan poikkeukselliseen tilanteeseen. Vuoden 2022 alussa vastaanoton piirissä oli noin 5 000 asiakasta ja vuoden lopussa asiakkaita oli vastaanottojärjestelmässä jo noin 43 500. Maahanmuuttovirasto tiedotti kuntamallin päättymisestä ensi kertaa 12.6.2023.

Malli kehitettiin väliaikaiseksi ratkaisuksi, jolla korvataan kunnille tilapäistä suojelua saavien henkilöiden vastaanottoon kuuluvia majoitus- ja ohjauspalveluiden kustannuksia. Kuntamallin alkuperäisenä tarkoituksena oli mahdollistaa Ukrainasta sotaa paenneiden majoittuminen sillä paikkakunnalla, johon he olivat asettuneet Suomeen saapuessaan.

– Maahanmuuttovirasto huomioi päätöksessään myös sen, että valtaosa kuntamallissa asuvista asiakkaista voi hakea kotikuntaa vuoden 2023 kuluessa. Kotikunnan hakemisen myötä henkilöllä on oikeus asettua asumaan haluamaansa kuntaan, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Elina Nurmi.

Kuntamallista on siirrytty kuntiin

Maahanmuuttovirasto on tiedottanut ja ohjeistanut kuntamallissa asuvia asiakkaita mallin päättymisestä kesäkuusta alkaen. Kuntatoimijoille ja vastaanottokeskuksille on järjestetty erillisiä infotilaisuuksia. Lisäksi vastaanottokeskukset ovat tukeneet asiakkaiden kuntiin siirtymistä tarjoamalla neuvontaa ja ohjausta.

Kuntamallissa on asunut enimmillään noin 6300 asiakkaasta, joista jo noin 4700 henkilöä on siirtynyt kuntalaisiksi. Niille, jotka eivät voi tai halua hakeutua kuntaan, on tarjottu vastaanottokeskuksen majoitus. Vastaanottokeskuksiin on kuntamallista siirtymässä muutamia satoja henkilöitä.

– Kiitämme kuntia hyvästä yhteistyöstä kuntamallin toteuttamisessa ja ukrainalaisten kuntiin siirtymisen tukemisessa, Nurmi kiittää.