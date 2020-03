Vastaanottobisneksestä tunnettu Luona Oy tekee nyt koronabisnestä

Vastaanottokeskusbisneksestä tuttu Luona Oy on ryhtynyt tarjoamaan ”karanteenimajoitusta” ulkomailta Suomeen palaaville matkustajille.

Hallitus on linjannut, että kaikkien Suomeen ulkomailta palaavien matkustajien tulee olla kaksi viikkoa karanteenissa. Karanteeni alkaa lentokentältä. Jos matkustajalla on oma kuljetus, ja hän pystyy järjestämään karanteenia vastaavat olosuhteet, hän voi palata kotiinsa. Julkisten liikennevälineiden käyttö on ulkomailta tulevilta matkustajilta kielletty, joten hankalassa asemassa ovat sellaiset matkustajat, joilla ei ole omaa kyytiä kotiin.

Ratkaisun ongelmaan tarjoaa Luona Oy

Rajavartijat selvittävät suullisesti passintarkastuksessa, onko matkustajilla sellaista määränpäätä Suomessa, jossa karanteeni pystytään järjestämään. Lentokentällä on toimivaltainen viranomainen, jolla on oikeus määrätä virukseen sairastunut matkustaja karanteeniin.

Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan matkustajat, jotka eivät pysty palaamaan koteihinsa ilman julkisia kulkuvälineitä ohjataan lentokentältä sosiaali- ja terveysyhtiö Luona Oy:n tarjoamaan karanteenimajoitukseen. Myös ulkosuomalaiset, joilla ei ole pysyvää asuntoa Suomessa, passitetaan suunniteltuihin karanteenitiloihin.

Luona Oy:n toimitusjohtajan Milja Saksin mukaan muutamien kymppien vuorokausihinnan maksaa lähtökohtaisesti matkustaja itse. Hinnat ovat hänen mukaansa samoja, joista on sovittu pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa Luonan asunnoissa koronakaranteenissa jo olevien majoittumisesta.

Tähän mennessä on ollut tarvetta reilulle kymmenelle asunnolle, mutta tarvittaessa löytyy sadoille ja jopa tuhansille. Nyt tämä on keskittynyt pääkaupunkiseudulle, mutta palvelua on mahdollista laajentaa.

Veturina pakolaisbisneksessä

Luona Oy kuuluu työntekijöitä ja asumispalveluja välittävään Barona-konserniin, jonka toinen tytäryhtiö on Forenom. Niin kutsuttu kriisimajoitus oli Baronalle äärimmäisen tuottoisa bisnes 2015 alkaneessa turvapaikanhakijainvaasiossa.

Vuonna 2016 valtio joutui ostamaan yksityisiltä vastaanottokeskuksilta palveluja kymmenillä miljoonilla euroilla, tuolloin Luona Oy teki vastaanottokeskuksilla yli kolmen miljoonan euron voiton. Samalla yhtiö yli kolminkertaisti liikevaihtonsa 52,8 euroon edellisvuoteen verrattuna.

Kaupparekisteriin toimitettujen tilinpäätöstietojen mukaan Luona Oy siirsi voittonsa lähes kokonaan konserniavustuksena suomalaiselle emoyhtiölleen Barona Groupille, joka maksoi omistajilleen miljoonaosingot.

Laki sanoo, että konserniavustus luetaan antajansa verotuksessa kuluksi ja saajan verotuksessa tuotoksi sinä verovuonna, jona se on suoritettu. Järjestelyn myötä Luona Oy tekikin verovähennyksiä vuoden 2016 verotukseen.

Luona Oy on pysynyt maahanmuuttoviraston ylivoimaisesti suurimpana yksittäisenä palveluntuottajana, vuonna 2018 se tilitti Migriltä 26,1 miljoonaa euroa.

”Koronabisnes” käynnistynyt pari viikkoa sitten

Luona Oy on toiminut pari viikkoa pääkaupunkiseudun kuntien kanssa yhteistyössä tarjoten tilapäismajoitusta karanteenia varten ja on laajentanut nyt palveluaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa lentokentiltä saapuville matkustajille.

Kansainvälinen lentoliikenne on ohjattu Manner-Suomessa kahdelle lentokentälle, Helsinki-Vantaalle ja Turkuun. Helsingin alueella on tällä hetkellä 140 yksiötä tai kaksiota, joihin ihmisiä voidaan ohjata karanteeniin, Turun alueella voidaan sijoittaa noin tuhat matkustajaa.

Terhi Kiemunki