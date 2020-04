Vastaanottokeskuksissa kymmeniä koronatartuntoja – tartunnat etupäässä Uudellamaalla

Vastaanottokeskuksissa on todettu tähän mennessä 30 koronatartuntaa.

Suomessa on 40 vastaanottokeskusta, joista kuudessa on todettu tartuntoja. Keskuksissa on kirjoilla noin 7 700 ihmistä, joista noin 4 400 asuu vastaanottokeskuksissa.

Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla.

– Espoossa Nihtisillan vastaanottokeskuksessa kaupungin tartuntatautilääkäri on tehnyt tartuntojen takia päätöksen aloittaa laajempi testaus. Teemme yhteistyötä keskuksen toiminnasta vastaavan Luona Oy:n ja terveysviranomaisten kanssa tilanteen hoitamiseksi, tulosalueen johtaja Olli Snellman Maahanmuuttovirastosta kertoo.

Uudellamaalla on neljä varsinaista vastaanottokeskusta, joista Luona Oy operoi kahta 450-paikkaista, Helsingin kaupunki 200-paikkaista ja SPR Hangossa 150-paikkaista yksikköä.

Vastaanottokeskuksiin on suunniteltu tila- ja majoitusratkaisuja mahdollisia karanteeni- ja eristystilanteita varten. Keskuksille on annettu mahdollisuus hankkia tarvittaessa tilapäisesti erillisiä lisätiloja, jotta tarvittavia järjestelyjä voidaan toteuttaa.

– On selvää, että korona koskettaa myös vastaanottokeskusten asiakkaita ja työntekijöitä, vaikka varotoimia onkin otettu kattavasti käyttöön. Keskusten toimitilat ovat usein haastavat, mutta olemme onnistuneet laskemaan keskusten keskimääräistä käyttöastetta, mikä on osaltaan tuonut helpotusta tilanteeseen, Snellman kertoo.

Vastaanottokeskukset välittävät turvapaikanhakijoille ohjeita koronasta ja poikkeusoloista useilla kielillä. Esimerkiksi tärkeää tietoa koronan ehkäisystä, Suomessa vallitsevista poikkeusoloista ja kokoontumisrajoituksista on tarjottu yleisimmillä hakijoiden äidinkielillä.