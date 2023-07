Vastaanottokeskuspaikat lisääntyvät

Maahanmuuttovirasto on hankkinut 17 uutta vastaanottokeskusta ja irtisanoo kahdeksan. Paikkamäärä lisääntyy 3380 paikalla.

Maahanmuuttovirasto irtisanoo kahdeksan vastaanottokeskuksen sopimukset ja supistaa yhden vastaanottokeskuksen paikkamäärää. Vastaanottoyksikön johtaja Heikki Väätämöinen kertoo irtisanomisen johtuvan tarpeen vähentymisestä. Irtisanotuissa vastanottokeskuksissa on yhteensä 1720 paikkaa.

Maahanmuuttovirasto on hankkinut tänä vuonna 17 uutta vastaanottokeskusta, joissa on yhteensä 5100 paikkaa. Hankinnan arvo on arviolta noin 250 miljoonaa euroa.

Vastaanottokeskukset, joiden sopimukset irtisanotaan:

Kyyhkylän vastaanottokeskus, Wellbeing 365 Oy, syyskuun loppuun mennessä. 200 paikkaa.

Forssan vastaanottokeskus, SPR Hämeen piiri, syyskuun loppuun mennessä. 170 paikkaa.

Jyväskylän vastaanottokeskuksen Salmirannan toimipiste, SPR Läsi-Suomen piiri, joulukuun loppuun mennessä. 150 paikkaa.

Iisalmen vastaanottokeskus, Puijolan Setlementti, syyskuun loppuun mennessä. 200 paikkaa.

Rovaniemen vastaanottokeskus, Metsäruusu hätämajoitus, SPR Lapin piiri, syyskuun loppuun mennessä. 150 paikkaa.

Kuusamon vastaanottokeskuksen laitos, SPR Oulun piiri, syyskuun loppuun mennessä. 150 paikkaa.

Sipoon vastaanottokeskus, Hemcare Oy, syyskuun loppuun mennessä. 300 paikkaa.

Ruukin vastaanottokeskus, SPR Oulun piiri, joulukuun loppuun mennessä. 200 paikkaa.

Lisäksi Kuusankosken vastaanottokeskus, Hemcare Oy, vähennetään 200 paikkaa. Uusi paikkamäärä on 200.

Uusia vastaanottokeskuksia perustetaan seuraavasti:

Länsi-Uusimaa: Luona Oy

Vantaa ja Kerava, Keski-Uusimaa ja Itä-Uusimaa: Luona Oy

Varsinais-Suomi: SPR Varsinais-Suomen Piiri

Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: Pohjanmaan Maahanmuuttokeskus Oy

Kymenlaakso: Kotokunta Oy

Satakunta: SPR Satakunnan Piiri

Etelä-Pohjanmaa: Kotokunta Oy

Kainuu: Babando Oy

Ahvenanmaa: Babando Oy

Maahanmuuttoviraston omat vastaanottokeskukset sijaitsevat Helsingissä, Lappeenrannassa (Joutseno) ja Oulussa. Muita vastaanottokeskuksia ylläpitävät esimerkiksi järjestöt, kunnat ja yritykset.